240 deportistas se dan cita en Valdoviño en la IX Volta ás Forcadas

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La recogida de dorsales podrá realizarse dende las 10:00 horas en el punto habilitado junto al campo de fútbol Juan Sabín.

Con el plazo de inscripción cerrado, el Ayuntamiento de Valdoviño ha dado a conocer los registros de participación en la IX edición de A Volta ás Forcadas, que se celebra este domingo 14 de junio.

El evento deportivo reúne finalmente a 240 atletas, manteniendo así los récords positivos, especialmente en la categoría absoluta, con 157 personas inscritas. Está organizada por la concellería de Deportes de Valdoviño, el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña y la Federación Gallega de Atletismo, y se incluye en el circuito provincial de carreras populares.

A Volta ás Forcadas está abierta a todas las categorías, con diferentes distancias según la edad. Desde los 100 metros para los más pequeños hasta los 9 km para los mayores. La salida y la meta estarán ubicadas cerca del campo de fútbol Juan Sabín-O Lameiro, y el recorrido transcurre entre las parroquias de Loira y Vilaboa, con el paisaje del embalse como telón de fondo.

Los dorsales se pueden recoger desde las 10:00 horas hasta 45 minutos antes del inicio de cada categoría. Las categorías básicas comenzarán por etapas a partir de las 11:00 horas, y las categorías sénior a partir de las 12:00 horas.

Un año más, el Ayuntamiento agradece a la Cooperativa Vilaboa su colaboración en el evento, así como el apoyo de la Policía Local y Protección Civil durante el operativo. El reglamento puede consultarse en la página web www.carreirasgalegas.com.