El Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’ se adiestra durante el tránsito a Estados Unidos

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El Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’, aumenta su preparación a través de diversos ejercicios y adiestramientos durante el tránsito hacia Estados Unidos para participar en el ejercicio

internacional FLEETEX-250.

En concreto, realizan calificaciones y adiestramientos de vuelo y del trozo de visita y registro, zafarranchos de combate, ejercicios de hombre al agua, transferencia de cargas y personal, aprovisionamiento de combustible, prácticas de tiro, rapel, así como ejercicios de combate en población.

El GCE ’Despliegue Atlántico 26’, que zarpó de España a finales de mayo, está formado por el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’, el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, las fragatas ‘Blas de Lezo’ y ‘Reina Sofía’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’.

Al mando del Grupo de Combate Expedicionario español se encuentra el comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR), junto con el

comandante del Grupo de Proyección de la Flota, el Segundo Comandante del Tercio Armada y el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie.

A bordo también se encuentra un Batallón de Desembarco Reforzado de Infantería de Marina con 75 vehículos, en el que se integra una sección de Infantería de la Marina italiana, 12 embarcaciones anfibias, helicópteros SH60 ‘Seahawk’ y H135 ‘Nival’ de la Armada y helicópteros HT-27’Cougar’ y HA-28 ‘Tigre’ del Ejército de Tierra. Este además aporta capacidades de guerra electrónica, cámara táctica, sistemas aéreos no tripulados y adquisición y control de apoyo de fuegos. Asimismo, participa personal del Ejército del Aire y del Espacio y de países aliados como Portugal, Italia, Estados Unidos, Francia, Turquía o Letonia.

Con el ‘Despliegue Atlántico 26’, España muestra su compromiso con la Alianza Atlántica, contribuyendo a la disuasión y defensa de la OTAN aportando medios y personal altamente cualificados. Siendo capaces de proyectar una fuerza expedicionaria en y desde la mar.