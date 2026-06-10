El lateral izquierdo Álvaro Ramón, renueva en el Racing

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M.V. Buenas noticias las que llegan desde A Malata, ya que el jugador más valorado por la afición en la pasada temporada, el lateral izquierdo Álvaro Ramón, renueva por una entidad ferrolana en la que ya han llegado también las primeras despedidas oficiales.

Álvaro Ramón disputó un total de 34 partidos en la Primera Federación, anotando 3 goles y dando 2 asistencias. El de Ponferrada fue uno de los jugadores más queridos por la afición en un curso muy discreto a nivel colectivo. El berciano se ganó a la parroquia ferrolana con su ímpetu, su buen hacer en labores defensivas y también con sus buenas aportaciones en ataque.

Con Álvaro Ramón son ya 11 los jugadores con contrato para la próxima temporada (aunque alguno podría salir). Son los porteros Lucas Díaz y César Fernández, así como los defensas Migue Leal, Pujol, Chema, Saúl y el propio Álvaro Ramón, los centrocampistas David Carballo y Azael y los atacantes Álvaro Juan y Azkune. Desde el club ferrolano se le trasladó una oferta de renovación al centrocampista Fabio González, estando aún pendientes de su contestación.

Parera y Pascu, primeras despedidas

El portero Miquel Parera y el centrocampista ofensivo, Pascu, tuvieron a bien publicar unos comunicados en redes sociales despidiéndose del Racing y agradeciendo el apoyo y el cariño de la afición. Son, por lo tanto, las primeras bajas confirmadas de los jugadores que finalizan contrato el 30 de junio. No parece que el club esté muy interesado en muchos de esos jugadores, aunque hay casos como el de Álvaro Giménez o el de Raúl Dacosta que habrá que ver cómo evolucionan en las próximas semanas…

Sin noticias del convenio con la UD Somozas

Hace ya un par de semanas, el director de fútbol, Álex Vázquez, hablaba en rueda de prensa de posibles noticias sobre la creación de un filial o de algún tipo de convenio con algún club de la comarca que se conocería en las «próximas horas». Desde aquella, nada más se supo, aunque todo parece indicar que se están cerrando los últimos flecos y que la comunicación, tanto desde A Malata como desde el Manuel Candocia de As Somozas, no debería alargarse demasiado en el tiempo. La fecha límite para rubricar un acuerdo que pueda entrar en vigor ya para la próxima temporada es el 30 del presente mes de junio.