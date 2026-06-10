Ferrol: el eco global de un nombre que este 11 de junio celebra su gran fiesta en Filipinas

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J.L.A.-De la ría ártabra a los confines de América y Asia, el histórico topónimo naval da vida a rincones remotos de la geografía mundial. Este jueves, día 11 de junio, la localidad filipina de Ferrol conmemora el aniversario de su independencia administrativa.

Cuando se pronuncia el nombre de Ferrol, la mente viaja de inmediato a la emblemática urbe naval del noroeste de España: a sus astilleros, a su histórica vinculación con la Armada y a su majestuosa ría. Sin embargo, este topónimo gallego ha roto todas las fronteras geográficas. Debido a los lazos de la colonización, la historia militar y los movimientos migratorios, el mapa del mundo esconde varios «Ferrol» en puntos tan distantes como Estados Unidos, Colombia, Perú y, muy especialmente, el archipiélago de Filipinas.

Este jueves, 11 de junio, una pequeña joya tropical al otro lado del planeta se vestirá de gala. El municipio de Ferrol, ubicado en la hermosa isla de Tablas (provincia de Romblón, Filipinas), celebra el día oficial de su creación.

Una huella colonial unida por el mar

El origen del Ferrol filipino es un auténtico relato de aventuras navales. Corría el año 1850 cuando un destacamento militar español perseguía a un grupo de piratas que habían asaltado una villa vecina. Al adentrarse diez kilómetros hacia el suroeste de la isla, los oficiales se toparon con una bahía resguardada. La semejanza de esa entrada de mar con la Ría de Ferrol en Galicia impresionó tanto a los marineros españoles, entre ellos varios ferrolanos, que decidieron bautizar el nuevo asentamiento en honor a su puerto base en la península ibérica.

Durante más de un siglo, el Ferrol asiático funcionó como un pequeño barrio dependiente. Todo cambió el 11 de junio de 1978, fecha de la que este jueves se cumple un nuevo aniversario, cuando un decreto presidencial le otorgó la independencia administrativa y el rango de municipio oficial. Aquella firma buscó unificar bajo un mismo gobierno local a las comunidades que compartían el onhan, una lengua indígena minoritaria de la región.

Hoy en día, este rincón filipino es un remanso de paz de unos 8.000 habitantes que destaca por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, como la famosa playa de Binucot, un paisaje idílico que contrasta con el carácter industrial de su «hermana mayor» gallega. Coincidiendo con su semana grande, las calles locales se llenan de color gracias al Kuron Festival, donde los locales danzan con vasijas de barro en honor a San Antonio de Padua.

El mapa global de los otros «Ferrol»

La huella de la ciudad naval no termina en Asia. Quien explore el continente americano encontrará otros sutiles homenajes al nombre coruñés:

En los Estados Unidos: El estado de Virginia acoge una pequeña e histórica comunidad rural llamada Ferrol en el condado de Augusta, un rastro de las antiguas rutas coloniales y ferroviarias del siglo XIX. Su topónimo procede de su cercanía con un río llamado Ferrol Creek.

En el Caribe Colombiano: En el departamento de Córdoba, dentro del municipio costero de San Antero, existe una vereda o caserío rural bajo el nombre de Ferrol.

En el Pacífico Peruano: La geografía de la provincia del Santa alberga la conocida Bahía de Ferrol, una importante zona portuaria e industrial contigua a la ciudad de Chimbote. Un archipiélago formado por tres islotes: Isla Ferrol del Norte, Isla Ferrol del Medio e Isla Ferrol del Sur. En la misma bahía se encuentra también la Península del Ferrol. El topónimo de esta zona se remonta al XVI, cuando existía allí un puerto llamado Ferrol.

La Ferrolana es un pueblo de Cuba, ubicado en la provincia de Sancti Spíritus. Se trata de una localidad perteneciente al municipio de La Sierpe. Allí viven unos 1.500 habitantes.

A miles de kilómetros de distancia, compartiendo el mismo cielo pacífico, atlántico o caribeño, estos lugares demuestran que Ferrol es mucho más que una coordenada en el mapa gallego. Es una marca histórica que este jueves en un rincón de Filipinas, volverá a sonar con orgullo festivo.