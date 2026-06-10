La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol acoge una nueva edición del curso de verano sobre las técnicas de modelado 3D

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Un año más, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) acoge el curso de verano “Modelado 3D con Siemens NX” de la mano de los profesores de la Universidade da Coruña (UDC), Juan de Dios Rodríguez García y Antonio Couce Casanova.

Desde este miércoles 10, y hasta el viernes 12 de junio, tiene lugar la primera parte de esta formación, de nivel básico, en la que el alumnado inscrito se familiarizará con las técnicas de modelado 3D echando mano de un software de referencia en la industria.

Los 21 alumnos y alumnas inscritos en esta primera parte del curso de verano “Modelado 3D con Siemens NX” que acoge el Campus Industrial de Ferrol cursan estudios de grado o de máster en la propia Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), así como en la Facultad de Derecho y en la de Informática, ambas ubicadas en el Campus de A Coruña.

Las personas interesadas en participar en la segunda parte del curso, de nivel avanzado, podrán inscribirse hasta las 14:00 horas de este viernes 12 de junio.

La formación tendrá lugar, del lunes 15 al miércoles 17 de junio, de 9:00 a 14:00 horas. El precio de la matrícula es de 30 euros para los y las integrantes de la comunidad universitaria y para aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo. La tarifa para el público general asciende a 50 euros. Más información enviando un correo electrónico a de.dios.rodriguez@udc.es o bien llamando al 881 01 3105.