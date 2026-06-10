Heridas dos personas en una salida de vía en Fene, una tuvo que ser excarcelada.

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Dos personas han resultado heridas este miércoles después de sufrir una salida de vía con el vehículo , un Peugeot 3008, en el que circulaban a su paso por el lugar de Os Cadavás, en la parroquia de Magalofes, en el municipio de Fene.

El Centro Integrado ás Emerxencias Galicia 112 tuvo conocimiento del suceso a las 12,55 horas a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informó de la existencia de una persona atrapada en el interior del turismo.

Desde el CIAE 112 fueron avisados el Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos, la Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Fene.

Una vez en el lugar, los miembros del GES tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar al conductor del vehículo que permanecía atrapado en el interior. La acompañante, la madre del conductor, pudo salir por su propio pie, del coche. Ambos heridos fueron trasladados en la ambulancia del 061 a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Univsrsitario CHUF de Ferrol.



