Agenda para este jueves, día 11 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«No es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad» León XIV

–Quedan 203 días para finalizar el año.

.–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Bernabé Apóstol, Félix y Fortunato. Nuestra Señora de la Capilla.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 11 de junio?..Géminis

TAL DÍA COMO HOY

(1978) – Se crea el municipio de Ferrol, en la provincia de Romblon, en Filipinas.Fue fundado en 1850 y se le dio el nombre por su semejanza con la ria ferrolana gallega.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Este jueves 11 de junio en Ferrol se espera una jornada de cielos mayormente nubosos que tenderán a abrirse por la tarde, acompañados de un marcado ascenso térmico con una temperatura máxima de 24°C y el estado de la mar presentará un oleaje moderado de aproximadamente 1,6 metros de altura.

El tiempo en tierra

Estado del cielo: Cielos nubosos o cubiertos durante la mañana que darán paso a claros e intervalos de nubes altas por la tarde.

Temperaturas: La mínima se situará en los 13°C y la máxima escalará de forma notable hasta alcanzar los 24°C.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja, manteniéndose en apenas un 10%.

Vientos: Soplarán del noreste (NE) con velocidades medias de 24 km/h (15 mph) y rachas moderadas más intensas por la tarde.

Estado de la mar

Oleaje: Altura significativa de las olas en torno a los 1,6 metros en zonas expuestas como la costa exterior, reduciéndose a valores más calmos de 0,4 a 0,5 metros en el interior de la ría según los modelos de MeteoGalicia.

Período de ola: Se mantendrá en unos 7 segundos.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión de Educación e Universidade, Política Social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e mullticulturalidade e Política Lingüística.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, presentan el torneo “Elas Xogan”. Salón de recepciones.

18.00h.- La concejal de Educación, Patricia Cons, asiste a la representación de la obra teatral “Tes que ter esperanza para ser forte” de la Compañía de Ópera Os Guerreiros do Inferno. Local AVV San Román Doniños.

18.30h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos, José Tomé, se reunen con la AVV de Brión dentro plan de barrios. Local AVV Brión.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12,20 h.- La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, participará en una de las jornadas Un mar de profesións. En el CEIP Cruceiro de Canido (avenida Doutor Fleming, 82).

13,00 h.- El director xeral de Atención Primaria e Comunitaria do Servizo Galego de Saúde, Salvador Mariño-Ageitos, junto con la gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, intervendrá en el acto de despedida de personal jubilado en el año 2025 en el área sanitaria. En el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide.

En Monfero

10,30 h.-La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a un beneficiario de las ayudas a «investimentos produtivos en explotacións agrarias».

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h