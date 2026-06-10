Defensa inicia un proceso selectivo para cubrir plazas para las escalas de tropa y marinería

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El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria de un segundo ciclo de selección este año para la adquisición de la condición de militar de tropa y marinería. El total de plazas ofertadas asciende a 4.523, distribuidas entre el Ejército de Tierra (3.200), la Armada (693) y el Ejército del Aire y del Espacio (630).

En Galicia

En Galicia el Ejército de Tierra convoca 30 plazas para el Grupo de Artillería de Campaña VII, 20 para el Batallón de Zapadores VII, 30 para el Batallón de Cuartel General de la Brigada ‘Galicia’ VII y 40 para el Regimiento de Infantería ‘Isabel la Católica’ nº 29, todas ellas en Pontevedra.

La Armada convoca 113 plazas en buques y unidades de la zona norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián y Bilbao) y 28 en el Tercio Norte de Infantería de Marina.

Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio convoca una plaza en el Aeródromo Militar de Santiago, una plaza en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 10 (Noia) y 17 plazas en la Academia Básica del Aire (León).

Concurso-oposición

Con todo, el Ministerio ha avanzado en una nota de prensa que para abordar esta convocatoria se ha puesto en marcha en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en A Coruña el proceso de selección regido por un sistema de concurso-oposición.

Las condiciones para poder participar en el proceso son: tener cumplidos 18 años y no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación al centro de formación militar correspondiente; carecer de antecedentes penales, y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso.

Además de estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida que como mínimo será el de graduado en educación secundaria obligatoria o sus equivalentes.