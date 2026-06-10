Detenido un vecino de Pontedeume al que se le localizó droga y es acusado de un delito contra la salud pública

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La Guardia Civil del Puesto de Pontedeume detuvo a un varón de dicha localidad como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos sucedieron cuando una patrulla de la mencionada Unidad, que se encontraba realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana, le dio el alto a un turismo al objeto de comprobar la documentación del

conductor y el vehículo, mostrando esta persona un elevado estado de nerviosismo.

Ante la sospecha de que dicho comportamiento pudiese corresponderse con la comisión de algún ilícito, los guardias civiles actuantes realizaron el registro del vehículo y de sus pertenecías, localizando en uno de los

bolsillos de su cazadora un envoltorio plástico con una sustancia purulenta blanca en su interior, supuestamente cocaína, la cual arrojó un peso de 110 gramos.

Tras este hallazgo, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública y a la incautación de la sustancia encontrada.

Posteriormente efectuaron el registro de su vivienda, localizando en el transcurso del mismo 38 bolsas de plástico conteniendo el mismo tipo de sustancias, con un peso de 0,5 gramos cada una, 10 bellotas de una sustancia resinosa de color marrón, supuestamente hachís, con un peso de 0,5 gramos cada una, una tableta de la misma sustancia con un peso de 102 gramos, 2 básculas de precisión y 400 euros en moneda fraccionada, procediendo a su aprehensión.

El detenido, junto con las actuaciones realizadas y efectos incautados, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Betanzos.