El 1ºC del IES Breamo de Pontedeume entre los premiados en el programa ‘Clases sen fume’

Casi 2.000 alumnos de 38 centros participan en el programa ‘Clases sen fume’, que previene el tabaquismo entre jóvenes.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha destacado la participación de cerca de 2.000 alumnos y alumnas de 38 centros educativos en el Programa ‘Clases sen fume’ de la Xunta, que lleva 24 años buscando prevenir el tabaquismo entre los jóvenes.

Tal y como recogen en un comunicado, la representante de la Consellería de Sanidade ha participado en el acto de entrega de premios de esta iniciativa educativa, al que también han asistido la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Jesús Álvarez; y la directora xeral de Xuventude de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Lara Meneses.

En su uso de la palabra, Natalia Lobato ha señalado que estos 1.951 alumnos demuestran el alcance y fortaleza del programa, que lleva más de dos décadas ayudando a concienciar sobre la importancia de cuidar la salud desde edades tempranas. Asimismo, apuntan que los resultados del programa indican que Galicia tiene cerca de 2.000 aliados en la lucha para convencer a los jóvenes gallegos y a los adultos de que el tabaco es uno de los mayores enemigos de las personas.

En esta línea, la secretaria xeral ha destacado que el programa sigue despertando el interés de los jóvenes y año tras año millares de estudiantes se implican en la promoción de hábitos de vida saludables.

También ha remarcado que este programa es un «magnífico ejemplo» de trabajo conjunto entre las Consellerías de Sanidade y de Educación, que «colaboran convencidas de que la mejor herramienta de prevención es la educación».

PREMIADOS

Los premiados en esta edición han sido los que siguen. En la categoría ‘Clase sen Fume’, 2ºA CPR Pl San José (A Guarda); en la categoría de ‘Slogan’, 1ºB CPR Compañía de María (Vigo); a mejor actividad creativa, 1ºC IES Breamo (Pontedeume).

Además, se han entregado cuatro accésits: a 2ºB CPR FEC San José (Lugo), 1ºE IES Leiras Pulpeiro (Lugo), 1ºC IES Valle Inclán (Pontevedra) y al CPR Padre Zorelle (Ourense).