La huelga del metal en A Coruña se intensifica con una manifestación masiva en Ferrol

La provincia de A Coruña vive este miércoles una jornada de huelga general en el sector del metal, con una manifestación multitudinaria que partió a las 12.00 horas desde las instalaciones de Navantia en Ferrol hacia el puerto, antes de regresar al punto de inicio. Los sindicatos denuncian la falta de respuesta de la patronal, mientras la negociación continúa paralizada.

La movilización arrancó con momentos de tensión. En las proximidades del inicio de la marcha se produjo un conato de carga policial después de que un petardo cayera cerca de un agente. Finalmente, el incidente se quedó en gritos y minutos de tensión.

Los representantes sindicales centraron sus mensajes en la ausencia de avances en la mesa de diálogo. Sergio Martínez, de CIC-Industria en Ferrol, declaró: «El día de ayer ya hacíamos un llamamiento a todos los sindicatos de que la patronal tenía que moverse, porque fueron ellos los que desconvocaron la reunión que teníamos hace más de una semana calendada». «Estamos esperando a que nos llamen para reiniciar las negociaciones. Todo parecía que iba encaminado a desatascar el conflicto, pero fue un frenazo en seco«, añade.

En la misma línea, el secretario comarcal de CC.OO. Industria en Ferrol, Marcos Vázquez, insistió en que «lo que tienen que hacer es convocar una reunión, no otra cosa. Reactivar la mesa negociadora es lo que toca. No puede haber otro foro». Ambos dirigentes coincidieron en que, por ahora: «No sabemos nada de la patronal, está desaparecida».

MANIFESTACIÓN EL JUEVES EN A CORUÑA

Por su parte, Fernando López, de FICA-UGT en Ferrol, reconoció la creciente preocupación entre los trabajadores. «Las plantillas cada día están un poquito más preocupadas. Están siendo unas manifestaciones masivas, pero sí que hay preocupación porque no tenemos ningún movimiento por parte del patronal para avivar ninguna reunión».

López avanzó, además, que la protesta continuará este jueves con una movilización conjunta en la ciudad de A Coruña: «Nos desplazamos hasta A Coruña, hacemos una movilización conjunta entre Coruña, Ferrol y Santiago, donde entendemos que va a ser una manifestación importante, masiva, con un mensaje claro a la patronal de que o se mueve o esto así no puede continuar».

La huelga, que se extiende durante toda la jornada en la provincia, mantiene paralizada buena parte de la actividad del metal. De momento, no ha habido ninguna reacción oficial por parte de la patronal ni comunicado sobre una posible reanudación del diálogo.