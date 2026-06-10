La Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol y comarca convoca este jueves una jornada reivindicativa en la estación de autobuses

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Plataforma por un transporte Digno para Ferrol e Comarca ha organizado para este jueves, 11 de junio, a partir de las 15:00 horas, una jornada de encuentro, reflexión y actividades en la estación de autobuses de Ferrol, bajo el lema ‘Chove e chove, e aquí nada se move’, con el objetivo de visibilizar las deficiencias del transporte público en la comarca.

La programación arrancará entre las 15:00 y las 15:30 horas con la bienvenida y la presentación del encuentro. A continuación, de 15:30 a 16:00, está prevista una actuación de música tradicional con gaita y la participación de cabezudos, en un ambiente festivo y reivindicativo.

Entre las 16:00 y las 16:45 se llevarán a cabo lecturas de textos y artículos relacionados con la situación del transporte en la comarca, además de un rincón infantil destinado a dibujos sobre los autobuses, con el fin de implicar a los más pequeños en la reflexión sobre la movilidad.

De 16:45 a 17:00 será el turno de la música con guitarra y armónica, antes de dar paso, entre las 17:00 y las 17:25, a un recital de poesía a cargo de Antón Cortizas.

La parte central de la jornada se desarrollará entre las 17:30 y las 19:45, con una tertulia y varias ponencias en torno a la movilidad y el transporte. Participarán Xosé Allegue, Miguel Raimúndez, Juan José Ruiz, Oscar Pazos y Fernando de Llano, quienes abordarán distintos aspectos de la situación del transporte público y sus carencias estructurales.

Tras las intervenciones, entre las 19:45 y las 20:15, habrá una nueva actuación musical a cargo de Manolo Bacalhau. El encuentro concluirá a las 20:15 horas con la exposición de conclusiones, y se cerrará entre las 20:30 y las 21:00 con la actuación del grupo Chigri e Irmá.

Con esta iniciativa, la plataforma organizadora busca mantener vivo el debate social sobre la necesidad de mejorar la conectividad y la calidad del transporte público en Ferrol y su comarca, en un formato participativo que combina cultura, música y análisis crítico.