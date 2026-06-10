El Club Sincro Ferrol brilla en la IV Copa Promoción de Natación Artística con un oro, un bronce y un título gallego

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El Club Sincro Ferrol firmó una destacada actuación en la IV Copa Promoción de Natación Artística, celebrada el pasado 6 de junio en la piscina de A Sardiñeira, en A Coruña, donde sus deportistas volvieron a demostrar el alto nivel competitivo que atraviesa la entidad ferrolana.

La jornada comenzó con el triunfo de Ainhoa Lechuga en la modalidad de solo máster, donde se alzó con la medalla de oro tras imponerse a sus cinco rivales en competición, inaugurando así el medallero del club.

En la categoría combo infantil, el equipo integrado por Ana, Alba, Daniela, Xiana, Sabela, Ruth, Candela, Carla, María, Briana y Vega logró una meritoria quinta posición entre un total de once equipos participantes. El conjunto continúa evidenciando una notable progresión a lo largo de la temporada, reflejando en competición el trabajo realizado durante los últimos meses.

Uno de los momentos más destacados llegó con el ejercicio del equipo acrobático júnior, formado por Alba U., Cecilia, Miriam, Sofía, Catuxa, Alba C., Belén y Lucía, que se proclamó campeón de la prueba al lograr la medalla de oro entre seis equipos. Este resultado les permitió, además, coronarse como campeonas gallegas, cerrando una actuación sobresaliente.

Para finalizar la participación ferrolana, el equipo máster —integrado por Pili, Yoli, Tere, María, Nekane, Sabela, Susy, Inés y Ainhoa— consiguió la medalla de bronce tras finalizar en tercera posición, poniendo el broche final a una jornada muy positiva para la entidad.

Desde el Club Sincro Ferrol valoran muy positivamente los resultados obtenidos, fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las deportistas y del cuerpo técnico, que continúan trabajando para seguir creciendo y consolidando al club como referente de la natación artística gallega.