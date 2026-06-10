La Xunta licita 58 nuevas viviendas públicas en O Bertón con una inversión de 10,7 millones de euros

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La Xunta de Galicia ha licitado las obras de construcción de 58 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de O Bertón, en Ferrol, una actuación que supondrá una inversión de 11,1 millones de euros y que refuerza la estrategia autonómica de ampliación del parque público de vivienda en la ciudad.

La licitación, ya publicada en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia tras su autorización por el Consello da Xunta, permanecerá abierta hasta el próximo 23 de julio, fecha límite para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este martes la parcela 14 de O Bertón junto a la concejala de Urbanismo de Ferrol, Blanca García, donde se ejecutará esta nueva promoción residencial. El proyecto contempla un edificio formado por dos bloques: uno en forma de “U”, con 40 viviendas, y otro lineal con 18, ambos de distintas alturas.

Las nuevas viviendas estarán distribuidas entre inmuebles de uno, dos y tres dormitorios, todos ellos con garaje y trastero. Además, el proyecto incluye dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Según explicó la conselleira, se tratará de “fogares accesibles, luminosos e eficientes enerxeticamente”.

Desde la Xunta se destaca que esta actuación forma parte de una apuesta “sen precedentes” por la vivienda pública en Ferrol, especialmente en el barrio de O Bertón, donde actualmente se contabilizan 353 viviendas públicas en distintas fases de ejecución.

En este momento, ya se encuentran en obras 48 viviendas, con el objetivo de tenerlas finalizadas en 2027, mientras que recientemente se han adjudicado los trabajos de construcción de otras dos promociones de 75 y 49 viviendas, cuyas obras comenzarán en el mes de julio. Asimismo, están en fase de redacción nuevos proyectos que suman otras 123 viviendas públicas.

Durante la visita, la concelleira de Urbanismo, Blanca García, agradeció el impulso de la Xunta en materia de vivienda en la ciudad y subrayó que esta promoción “dá un paso máis cara á cidade que queremos que siga sendo Ferrol: unha urbe viva, dinámica e con oportunidades para que as familias poidan desenvolver aquí o seu proxecto de vida”.

García puso en valor la colaboración institucional y recordó que todas estas actuaciones se desarrollan sobre suelo urbanizado por la Xunta en O Bertón, dentro de una estrategia global de regeneración y ampliación del parque residencial público.

Por su parte, la conselleira destacó que estas viviendas se enmarcan en una política autonómica que también incluye medidas de acceso a la vivienda, como la reserva del 30% en venta para personas de entre 36 y 45 años con hijos, o el incremento del umbral máximo de renta hasta cuatro veces el IPREM, y 4,5 en el caso de familias numerosas.

La nueva promoción en O Bertón se suma así al conjunto de actuaciones que consolidan este barrio como uno de los principales polos de desarrollo residencial de vivienda pública en Galicia.

Promociones privadas

La conselleira también hacía referencia a los terrenos de promoción privada en este barrio de O Bertón. Desde la administración autonómica están a la espera de las ayudas al sector de la construcción prometidas por el gobierno central para, posteriormente, realizar el concurso público de estas parcelas, de igual manera que sucederá con todas las disponibles en Galicia «e na que hai demanda por parte das empresas«.