Món Fernández es presentado como candidato del BNG a la alcaldía de Ferrol

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El BNG ha activado oficialmente la precampaña electoral con el lema ‘Ferrol é moito máis’, presentando este miércoles a su candidato a la alcaldía, Mon Fernández, con la presencia de la portavoz nacional, Ana Pontón; primero realizando una foto de familia en la plaza de Armas, delante del palacio municipal, para posteriormente visitar el Centro Cultural Torrente Ballester.

La portavoz nacional quería agradecer en primer lugar el trabajo desarrollado por el portavoz municipal y candidato en las tres anteriores elecciones municipales, Iván Rivas, por ser “a voz dos veciños e veciñas en momentos moi duros”, siendo un “un activo” que continuará formando parte de la formación nacionalista, aunque ya en un segundo plano.

Món Fernández obtuvo el “apoio unánime” de la asamblea del BNG y presentará una “combinación gañadora” en una ciudad de Ferrol “que precisa un cambio”, con el objetivo en estos próximos meses de “poder ilusionar a persoas que pensen que un novo Ferrol é posible.”

Ana Pontón define al candidato a la alcaldía como una persona “traballadora e rigurosa que sabe o que precisa a cidade”, una labor que ya está desarrollando desde su actual puesto como parlamentario autonómico.

El BNG quiere una ciudad con “servizos públicos e urbanismo de calidade”, además de incentivar el comercio local, el bienestar social, la dinamización cultural o el compromiso con la lengua gallega.

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Món Fernández ponía como ejemplo de gestión de la formación nacionalista los gobiernos locales existentes en la comarca en Fene, San Sadurniño y Moeche, con sus regidores y regidoras presentes en este acto; caracterizándose por la “proximidade cos veciños”, siendo algo que quería hacer también en Ferrol.

La ciudad de Ferrol es la cabecera de la comarca, aunque no quería olvidarse de potenciar a nivel comarcal el resto de ayuntamientos los servicios públicos, la protección social o el estado de la ría “para poder ter unha única voz.”

Al mismo tiempo, Món Fernández, afirmaba estar “orgulloso” de los trabajadores del metal, de las trabajadores y trabajadoras de Inditex, con ambos sectores reclamando mejores condiciones laborales; con los placeros y placeras, con los clubes deportivos, entidades sociales, entidades culturales y todas aquellas que “dinamizan a vida social” en Ferrol, como también del trabajo que realizan de manera altruista las AMPAS de los centros educativos o las diversas plataformas “que dan visibilidade os problemas.”

En esta presentación pública como candidato, Món Fernández no quería hacer referencia a posibles pactos tras las elecciones municipales “xa que traballamos para ter unha candidatura gañadora.”

En estos próximos meses realizarán un acto abierto con la ciudadanía para dar a conocer a Món Fernández como candidato, como también se dará a conocer el resto de la lista con el que el BNG concurrirá a las elecciones y el programa electoral.