Sandra Martínez da el salto al Baxi Ferrol para iniciar su primera experiencia profesional en la Liga Femenina Endesa

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El Baxi Ferrol continúa reforzando su proyecto para la nueva temporada con la incorporación de la joven exterior gallega Sandra Martínez, una de las jugadoras con mayor proyección del baloncesto autonómico, que afrontará en A Malata su primera experiencia en la élite del baloncesto nacional.

El entrenador y director deportivo del club ferrolano, Lino López, destacó las cualidades de la nueva incorporación, una jugadora formada en el Club Baloncesto Seis do Nadal de Vigo y que comenzó su trayectoria deportiva desempeñándose como base.

Según explicó el técnico, Sandra Martínez es una jugadora exterior con capacidad anotadora, aunque resaltó especialmente su madurez sobre la pista pese a su juventud. López también valoró su visión de juego y su capacidad para generar oportunidades para sus compañeras, aspectos que considera fundamentales en su evolución.

La nueva jugadora del conjunto ferrolano llega después de completar una destacada temporada en categorías de formación. El pasado año se proclamó campeona de Galicia júnior con el Seis do Nadal y tuvo la oportunidad de competir en el Campeonato de España, donde se enfrentó a algunos de los mejores equipos del país y firmó una notable actuación.

Desde el Baxi Ferrol subrayan además el trabajo realizado por la jugadora durante toda su etapa formativa en el club vigués, un esfuerzo que ahora encuentra recompensa con la oportunidad de formar parte de una plantilla de Liga Femenina Endesa.

Lino López mostró su satisfacción por la llegada de la joven promesa gallega, destacando su ambición y sus ganas de seguir creciendo como jugadora. El entrenador considera que Sandra Martínez afronta este nuevo reto con ilusión y con el deseo de demostrar su potencial en el máximo nivel del baloncesto femenino español.

Con este fichaje, el Baxi Ferrol apuesta una vez más por el talento joven y de proximidad, incorporando a una jugadora llamada a continuar su progresión en uno de los proyectos más sólidos del baloncesto femenino nacional.