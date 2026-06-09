Admitidos todos los menores preinscritos en el campamento municipal de verano “Neda concilia 2026”

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El Ayuntamiento de Neda acaba de publicar la lista oficial de niños admitidos en el campamento de verano gratuito “Neda concilia”, que se desarrolla durante todo el mes de julio en las instalaciones del CEIP San Isidro. En esta ocasión, al ser la oferta de plazas (90) superior a la demanda existente (89), no fue necesario realizar ajustes y se admitieron todas las solicitudes de preinscripción presentadas.

Las familias deben formalizar su inscripción entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio . La biblioteca municipal les proporcionará la documentación que deberán completar y entregar en dicho servicio municipal dentro del horario establecido, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

El jueves 25 de junio, a partir de las 20:00 horas, se celebra una reunión en la Casa da Cultura para informar sobre el desarrollo del campamento municipal.