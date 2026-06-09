El ilusionista Joshua Kenneth protagoniza una nueva cita del V Festival Porta Máxica en Caranza

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Centro Cívico de Caranza acogerá este jueves 11 de junio, a partir de las 20:00 horas, una nueva actividad del V Festival de Ilusionismo Porta Máxica de Ferrol con la actuación del ilusionista gallego Joshua Kenneth. El espectáculo, de carácter familiar y con acceso gratuito hasta completar aforo, combinará magia, humor y participación del público durante aproximadamente 50 minutos.

La propuesta artística de Kenneth se caracteriza por una visión poética y creativa del ilusionismo, con la transformación como eje central de sus actuaciones. El mago invita a los asistentes a sumergirse en un universo donde lo imposible parece hacerse realidad, apostando por una experiencia interactiva en la que el público desempeña un papel protagonista.

El Festival Porta Máxica se ha consolidado en los últimos años como una de las principales citas dedicadas al ilusionismo en el norte de Galicia. Tras varias ediciones de crecimiento continuo, el certamen mantiene su objetivo de reforzar la presencia de Ferrol en el panorama de las artes escénicas.

Joshua Kenneth cuenta con una destacada trayectoria internacional. Ha participado en programas televisivos de gran repercusión como el concurso de talentos Got Talent España y el espacio estadounidense Penn & Teller: Fool Us, grabado en Las Vegas. Además, ha sido invitado a actuar en el prestigioso Magic Castle, considerado uno de los templos mundiales del ilusionismo.

A lo largo de los últimos años, el artista ha obtenido reconocimientos en competiciones celebradas en China, Portugal, España, Bulgaria e Italia. Entre sus logros más destacados figura el premio FISM Europeo conseguido en Turín, que lo acreditó como el segundo mejor mago de Europa.