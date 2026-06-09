La tercera edición del Gadis Surf Festival Ferrol congrega a la élite júnior del surf europeo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Camping As Cabazas de Covas será el epicentro del evento y la playa de Esmelle, el idílico escenario donde los surfistas tratarán de conquistar la gloria.

El Camping As Cabazas de Covas, en Ferrol, será el epicentro del Gadis Surf Festival Ferrol que en su tercera edición aglutinará de nuevo una prueba del circuito júnior (JQS) y una del circuito de longboard (LQS), las dos en categoría masculina y femenina. En total serán más de 150 deportistas que competirán desde el 24 hasta el 28 de junio en un escenario idílico, en la playa de Esmelle, bajo el incansable empuje del océano Atlántico que golpea la costa de Galicia como lo hace en pocos lugares del mundo.

Entre los nombres destacados del JQS, la élite de la siguiente generación del surf europeo. El actual campeón de Europa júnior de la WSL y de la competición, el asturiano Alfonso Suárez; el canario, campeón del mundo sub-16 y ganador el año pasado del Wild Atlantic Way Junior Pro en Bundoran (Irlanda), Dylan Donegan; o Hans Odriozola, campeón del mundo júnior ISA en 2023; y la canaria Carla Morera de la Vall, subcampeona de Europa júnior de la WSL en 2025 y ganadora del Edommo Junior Pro de Razo en su última edición; la francesa Naia Montes, que quedó en novena posición en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2025; y la portuguesa María Dias, sexta del ránking europeo júnior de la WSL, completan una nómina de auténtico lujo en una competición que ha suscitado tal interés que cerca de medio centenar de deportistas se han quedado en lista de espera.

En el LQS, el francés Edouard Delpero, una de las figuras más consagradas de la especialidad; el portugués Antonio Dantas, vigente campeón del Gadis Surf Festival Ferrol; y las francesas Alice Lemoigne y Justine Dupont, serán algunos de los atractivos de esta nueva edición de la prueba de surf sobre tablas grandes.

La delegación gallega, un compendio de promesas que ya son realidades

Gracias a Deporte Galego, de la Xunta de Galicia, las dos competiciones contarán con una brillante representación gallega con grandes promesas del surf autonómico que ya son auténticas realidades. Teo García, Isidro de la Cal, Ana Piñón y Daniela Alonso dispondrán de su wildcard en el JQS; mientras que Lola Bermúdez de Castro y Iago Formosel son los seleccionados para el LQS.

Además, el Gadis Surf Festival Ferrol estará repleto de actividades paralelas como conciertos gratuitos (entre los que destaca el del reconocido músico Carlos Sadness, el sábado 27), exhibiciones de skate o zonas de arte urbano. “Nuestra filosofía es que debemos generar un espacio en el que todo el mundo se sienta a gusto, desde los competidores y, en muchos casos, las familias y amigos que los acompañan, hasta los espectadores que vienen a ver a estos excelentes deportistas y la comunidad local que nos acoge durante unos días”, explica el director del evento, Yago Barreto, quien agrega: “Pero evidentemente nada de esto sería posible sin la ayuda de nuestros patrocinadores que son los que han permitido que esta apuesta se haya consolidado un año más. Y, en especial, me gustaría agradecer a Gadis, Xunta de Galicia, Deputación de A Coruña y Concello de Ferrol su implicación para haberlo hecho realidad”.