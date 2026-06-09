Ferrol se suma a la XII edición del Camiño da Diversidade de la Fundación Ingada

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El Concello de Ferrol colaborará un año más con la Fundación Ingada en la celebración de la XII edición del Camiño da Diversidade, una iniciativa que tendrá lugar el próximo 27 de junio y que busca reivindicar la diversidad como un valor positivo y enriquecedor para la sociedad a través de una etapa del Camiño Inglés.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, presentó este martes esta nueva edición junto a representantes de la entidad y destacó la importancia de continuar trabajando de forma conjunta en favor de la inclusión social. Según señaló, la participación municipal en esta actividad refuerza el compromiso del Concello con las iniciativas que fomentan la integración y la sensibilización ciudadana.

La propuesta, organizada por la Fundación Ingada, recorrerá el tramo del Camiño Inglés entre Ferrol y Neda en una jornada abierta tanto a usuarios y familias de la entidad como al público en general. El objetivo es combinar deporte, cultura, convivencia e inclusión social, al tiempo que se promociona el patrimonio cultural gallego vinculado al Camino de Santiago.

Desde la fundación, el terapeuta Anxo García explicó que la actividad permitirá compartir una experiencia colectiva en la que la diversidad ocupará un lugar central. Además, servirá para visibilizar el trabajo que la entidad desarrolla desde hace más de una década prestando apoyo a personas afectadas por TDAH y a sus familias.

Rosa Martínez quiso poner en valor la labor de la Fundación Ingada y subrayó que iniciativas como esta contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de construir una sociedad más accesible, participativa e integradora.

La caminata comenzará a las 10.00 horas en el Baluarte de Santo Xoán y recorrerá aproximadamente 13 kilómetros hasta el albergue de peregrinos del Concello de Neda. La jornada concluirá sobre las 19.00 horas con un ambiente festivo y un concierto del grupo The Transfusions.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de Ataquilla. El precio de la entrada general será de cinco euros, mientras que también se habilitará una modalidad solidaria de diez euros que incluye una camiseta de la Fundación Ingada.

La concejala de Política Social animó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y mostró su confianza en que la respuesta vuelva a ser masiva, como en anteriores ediciones, reafirmando el carácter solidario y comprometido de la ciudad con las causas sociales.