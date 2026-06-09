Ferrol será el punto de partida de ‘POV: do Camiño ao contido’, una iniciativa que une el Camiño Inglés y la creación digital

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Ferrol acogerá este verano el inicio de ‘POV: do Camiño ao contido’, una innovadora propuesta impulsada por la Xunta de Galicia que permitirá a 17 jóvenes de entre 16 y 17 años recorrer el Camiño Inglés mientras reciben formación en creación de contenido digital para redes sociales.

La actividad se desarrollará del 6 al 11 de julio y combinará la experiencia del Camino de Santiago con un programa formativo orientado a enseñar a los participantes a narrar sus vivencias a través de distintos formatos digitales. La iniciativa es completamente gratuita e incluye alojamiento y manutención durante las seis etapas previstas.

El proyecto toma su nombre del término digital POV (Point of View o punto de vista) y busca conectar el lenguaje de las nuevas generaciones con el patrimonio cultural gallego y la experiencia del Camino. Entre sus objetivos figuran fomentar la creatividad y la expresión personal, así como dotar a los participantes de conocimientos básicos para crear contenido de calidad mediante herramientas y técnicas de comunicación digital.

Además, la propuesta pretende promover un uso responsable y consciente de las redes sociales, reforzar el trabajo en equipo y contribuir a la difusión de la identidad gallega. Para ello, el patrimonio cultural, el comercio tradicional y las historias humanas vinculadas al Camino se convertirán en elementos centrales de los contenidos que elaboren los jóvenes.

La Xunta de Galicia oferta un total de 17 plazas y el plazo de inscripción se abrirá este miércoles 10 de junio a las 09.00 horas. Las solicitudes podrán realizarse a través del formulario habilitado en la página web municipal o de forma presencial mediante el Registro del Concello de Ferrol. La adjudicación de las plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

Los jóvenes seleccionados deberán participar obligatoriamente en una sesión formativa previa que tendrá lugar el viernes 26 de junio, entre las 10.00 y las 14.00 horas, en la Casa da Xuventude de Ferrol, situada en la calle Almendra.

Las personas interesadas en obtener más información sobre ‘POV: do Camiño ao contido’ pueden dirigirse al correo electrónico xuventude@ferrol.es o llamar al teléfono 981 944 250.