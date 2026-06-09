El Ribera Juan Cardona de Ferrol incorpora el sistema ColorADD, modelo pionero de accesibilidad para daltonismo

ColorADD es un lenguaje visual universal en su señalética que refuerza la inclusión y la humanización asistencial del grupo.

El grupo sanitario Ribera ha ampliado la implantación del sistema de identificación cromática ColorADD a tres nuevos hospitales, Ribera Juan Cardona en Ferrol, Ribera Polusa y Ribera Virgen de la Caridad en el marco de su estrategia corporativa de diversidad funcional y su apuesta por una atención cada vez más humanizada.

Con estas incorporaciones, el proyecto —ya presente en los hospitales universitarios de Torrejón (Madrid) y Vinalopó (Elche), así como en el hospital Ribera Povisa (Vigo)— da un paso más en su despliegue dentro de la red asistencial del grupo, consolidando un modelo que integra la accesibilidad universal en la experiencia del paciente.

ColorADD, conocido como el “alfabeto del color”, es un sistema de codificación visual diseñado para facilitar la identificación de colores a las personas con daltonismo. Su aplicación en entornos sanitarios permite interpretar de forma más clara la señalización, la orientación interna y otros elementos informativos que habitualmente utilizan el color como herramienta principal de comunicación.

En el ámbito hospitalario, donde los códigos cromáticos forman parte de la organización de espacios, circuitos asistenciales y mensajes al paciente, esta adaptación supone un avance muy relevante en términos de autonomía, seguridad y comprensión del entorno por parte de las personas con daltonismo. Además, contribuye a sensibilizar sobre una condición sensorial no evidente, pero con impacto directo en la vida cotidiana de quienes la presentan.

Hasta la implantación inicial de este sistema en los primeros centros del grupo, el acceso plenamente adaptado a personas daltónicas en el entorno sanitario español era aún limitado. Con su expansión en los hospitales del grupo, Ribera refuerza su posicionamiento como uno de los grupos sanitarios de referencia en la incorporación de soluciones inclusivas dentro de su red asistencial.