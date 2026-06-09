La recogida selectiva de vidrio y cartón aumentó un 3,6% en Ferrol durante 2025

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La recogida selectiva de residuos de vidrio y cartón en Ferrol experimentó un crecimiento del 3,61% durante el año 2025, según los datos dados a conocer por el Concello coincidiendo con su adhesión al convenio promovido por la Xunta de Galicia para la gestión de envases domésticos y residuos de papel y cartón.

A través de este acuerdo, suscrito con la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y el sistema de responsabilidad ampliada del productor Ecoembalajes de España SA (Ecoembes), se pretende seguir impulsando la recogida selectiva y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje marcados por la normativa vigente.

Durante el pasado año se recogieron en el municipio cerca de 1.300 kilos de cartón y 725 kilos de vidrio, superando en conjunto los 2.000 kilos de residuos reciclados. Estas cifras reflejan una evolución positiva respecto a 2024 y consolidan la tendencia de una mayor implicación ciudadana en la separación y reciclaje de residuos.

El sistema de responsabilidad ampliada del productor establece que las empresas que ponen envases en el mercado contribuyan económicamente a la gestión y tratamiento de los residuos que generan. Gracias a los resultados obtenidos en materia de recogida selectiva, el Concello de Ferrol recibió una compensación económica de 48.403,39 euros.

Desde la administración local destacan que esta adhesión refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad, la economía circular y la mejora de la limpieza urbana, promoviendo la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía para avanzar en la protección del medio ambiente.