Club Arco Narón conquista 3 Oros, 2 Platas, 1 bronce en el Cto Gallego de aire libre

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Club Arco Narón ha participado este pasado fin de semana en el Campeonato Gallego de aire libre en Pontevedra alcanzando 3 Oros, 2 Platas, y 1 Bronce.

El sábado competían las categorías de Alevines (11-12 años) y U15 (sub15, 13-14 años) entre otras, quedando para la jornada del domingo los U18 (sub18, 15-16-17 años), Senior y +50. El ‘round clasificatorio’ de este campeonato también puntuaba como la 4ª prueba de la Liga Galega. Para este campeonato Club Arco Narón consiguió inscribir un total de 16 deportistas distribuidos en 7 categorías distintas.

En la jornada de sábado los resultados del Club fueron:

Recurvo Alevín Mujer:



Alba Oca Barreiro 288+277 = 565, tras el round se situaba provisionalmente en la 3ª plaza y se plantaba en semifinales. Caía en esta ronda ante A. Rey de Vimianzo en un encuentro muy igualado que acabó 4-6 en contra y se tenía que conformar con luchar por el bronce, encuentro en donde se enfrentó a la orensana S.Hernández. Finalmente 6-2 a favor de la arquera del Club Arco Narón y de esta forma Alba conseguía la 3ª plaza final y el BRONCE.



Julia Blanco Romero 218+215= 433, no conseguía pasar el corte, pero se clasificaba en una muy buena 5ª plaza final , teniendo en cuenta que era su primera competición a esta distancia (30m) y su primer campeonato galego.

Recurvo Alevín Hombre:



Saul Gómez Vázquez 290+306 = 596, (récord personal) y 1ª plaza provisional. Pasaba el corte y en semifinales vencía 6-2 a A. Suarez de Vimianzo. Ya en la final se enfrentó al ferrolano M.Bollaín, al que venció con cierta comodidad 6-2 y de esta forma conseguía la 1ª plaza final y el titulo de CAMPEÓN GALEGO.

Recurvo U15 Mujer:



Paula Pérez Díaz 274+289 = 563, 1ª plaza provisional tras el round, pasaba el corte. Ya en semifinales se enfrentó a N. Prieto de Pontevedra, con un cómodo resultado de 6-0 a favor de Paula que la situaba en la gran final, en donde se enfrentó a E. García de Rubiá de Valdeorras. Encuentro totalmente igualado hasta el final, a donde se llegó con empate 5-5, debiendo dilucidarse el título autonómico a 1 sola flecha de desempate. Paula tanteó un -7- que no pudo contra el -9- de su rival. De esta manera conseguía la 2ª plaza final y el título de SUBCAMPEONA GALEGA.

Adriana Rodríguez Soto 200+225 = 425, no conseguía pasar el corte y se situaba en la 5ª plaza final .

En la jornada de domingo, con mucho calor, competía el resto de la numerosa escuadra del ARCO NARÓN y los resultados fueron los siguientes



Recurvo U18 Mujer:

En la jornada de domingo, con mucho calor, competía el resto de la numerosa escuadra del ARCO NARÓN y los resultados fueron los siguientes

Lua Teijeiro Aneiros 295+296 = 591, se situaba provisionalmente en la 1ª posición del round, pasaba el corte y accedía a la tanda de 1/4 de final. Vencía 6-0 a L.Valiente de Vimianzo. Ya en la 1/2 se emparejaba a su compañera Iria, otro 6-0 a su favor la situaba en la gran final, en donde se enfrentó a su también compañera Lorena. Un 7-1 a favor de Lua le daba la 1ª posición final y el título de CAMPEONA GALEGA.



Lia Lage Pernas 260+263 = 523, 2ª del round, pasaba el corte y en 1/4 de final se enfrentó a Lorena. Fue un encuentro igualado que no se decidió hasta las 3 últimas flechas. Pero un 4-6 en contra la apeaba de competición, situándose en la 5ª posición final .



Raquel Lorenzo Otero 274+219 = 493, 4ª del round, consiguió la ansiada ‘mínima’ para acceder al Campeonato de España. Pasa el corte y en 1/4 se enfrentaba a su compañera de club Iria. Un 0-6 en contra la descendía hasta la 7ª plaza fina l.

Iria Zaragoza López 236+206 = 442, 5ª del round. Pasa el corte y en 1/4 se enfrenta a su compañera Raquel. 6-0 a su favor le permitió pasar a semifinales en donde se encontró a su compañera Lua. Un 0-6 en contra la obligaba a luchar por el último puesto del podio contra la coruñesa A.Fraga. Encuentro por el bronce que solo se decidió en las 3 últimas flechas. Un 4-6 en contra la clasificada en la 4ª posición final .

Lorena Quintela Anidos 216+190 = 406, 7ª del round, pasó el corte y accedía a la ronda de 1/4, en donde se emparejó con la segunda clasificada Lia. Encuentro emparejado (4-4) se decidió en las 3 últimas flechas por solo 2 puntos de ventaja. Ese 6-4 le permitía acceder a semifinales en donde no dió opciones a la coruñesa A.Fraga. 6-0 a favor de Lorena la situaba en la gran final contra Lua. 1-7 en contra, pero le daba la 2ª posición fina l y el título de SUBCAMPEONA GALEGA.

Recurvo Senior Mujer:



M.Cristina Barreiro López 210+200 = 410, récord personal y 3ª plaza provisional tras el round. Pasaba el corte y en 1/4 se enfrentó a S.López de Sarria. Un 6-2 a favor la plantaba en semifinales en donde se enfrentó a la redondelana P.Reche (a la postre campeona galega). Aunque lo peleó no pudo ser y un 2-6 le obligaban a ir a la lucha por el bronce. Se jugó el podio contra la coruñesa U.Martínez, que le dió muchas opciones. 0-6 en contra, dejaba a Cristina en la 4ª plaza final .

Recurvo Senior Hombre



Elías Montenegro Dopico 278+281 = 559, arquero todavía de categoría junior (sub21) compitiendo contra todos los senior, 3ª plaza provisional tras el round, pasó el corte.

En 1/8 de final se enfrentó a S.Rodríguez de Carral. 6-2 para Elías y pase a 1/4. En esta ronda (1/4) se enfrentó al ferrolano G.Rodríguez, un fácil 6-2 para Elías lo situaba ya en semifinales. En esta ronda de 1/2 se emparejó con el arquero de Carral A da Silva. Otro 6-2 a favor lo aupaba hasta la gran final. En la lucha por el título se enfrentó al arquero M.Rodríguez de Taboadela.

Aquí lo tuvo más difícil y hubo que llegar a las 3 últimas flechas para dilucidar al vencedor. Un muy ajustado -10- finalmente le dio la victoria por 7-3 en esta gran final al jóven junior naronés, y que de esta forma ascendía hasta la 1ª plaza final y conseguía el título de CAMPEÓN GALEGO (senior).



Ismael Lage Iglesias 190+205 = 395, en su segunda competición al aire libre y su primer Cto. Galego, no conseguía pasar el corte y se clasificó en la 22ª posición final .



Bruno Oca Justo 182+174 = 356, tampoco pasó el corte y quedó en la 25ª posición final .

Recurvo 50+ Hombre:

