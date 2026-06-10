Club Arco Narón conquista 3 Oros, 2 Platas, 1 bronce en el Cto Gallego de aire libre

10 junio, 2026 Dejar un comentario 455 Vistas

Club Arco Narón ha participado este pasado fin de semana en el Campeonato Gallego de aire libre en Pontevedra alcanzando 3 Oros, 2 Platas, y 1 Bronce.

Podios conquistados en esta competición/ Fuente Club Arco Narón

El sábado competían las categorías de Alevines (11-12 años) y U15 (sub15, 13-14 años) entre otras, quedando para la jornada del domingo los U18 (sub18, 15-16-17 años)Senior y +50. El ‘round clasificatorio’ de este campeonato también puntuaba como la 4ª prueba de la Liga Galega. Para este campeonato Club Arco Narón consiguió inscribir un total de 16 deportistas distribuidos en 7 categorías distintas.

Jornada del sábado, de izda a dcha Laura, entrenadora de Julia, Alba, Adriana, Paula, Saul/ Fuente Club Arco Narón.

En la jornada de sábado los resultados del Club fueron:

Recurvo Alevín Mujer:

Alba Oca Barreiro   288+277 = 565,  tras el round se situaba provisionalmente en la 3ª plaza y se plantaba en semifinales. Caía en esta ronda ante  A. Rey de Vimianzo en un encuentro muy igualado que acabó 4-6 en contra y se tenía que conformar con luchar por el bronce, encuentro en donde se enfrentó a la orensana S.Hernández.  Finalmente 6-2 a favor de la arquera del Club Arco Narón y de esta forma Alba conseguía la 3ª plaza final y el BRONCE.

Julia Blanco Romero    218+215= 433, no conseguía pasar el corte, pero se clasificaba en una muy buena 5ª plaza final, teniendo en cuenta que era su primera competición a esta distancia (30m) y su primer campeonato galego.

Recurvo Alevín Hombre:

Saul Gómez Vázquez    290+306 = 596,  (récord personal) y 1ª plaza provisional.  Pasaba el corte y en semifinales  vencía 6-2 a A. Suarez de Vimianzo. Ya en la final se enfrentó al ferrolano M.Bollaín, al que venció con cierta comodidad 6-2 y de esta forma conseguía la 1ª plaza final  y el titulo de  CAMPEÓN GALEGO.

Recurvo U15 Mujer:

Paula Pérez Díaz   274+289 = 563,   1ª plaza provisional tras el round, pasaba el corte. Ya en semifinales se enfrentó a N. Prieto de Pontevedra, con un cómodo resultado de 6-0 a favor de Paula que la situaba en la gran final, en donde se enfrentó a E. García de Rubiá de Valdeorras. Encuentro totalmente igualado hasta el final, a donde se llegó con empate 5-5, debiendo dilucidarse el título autonómico a 1 sola flecha de desempate. Paula tanteó un -7- que no pudo contra el -9- de su rival.  De esta manera conseguía la 2ª plaza final y el título de   SUBCAMPEONA GALEGA.

Adriana Rodríguez Soto   200+225 = 425,  no conseguía pasar el corte y se situaba en la 5ª plaza final.

Jornada del domingo/ Fuente Club Arco Narón
En la jornada de domingo, con mucho calor, competía el resto de la numerosa escuadra del ARCO NARÓN y los resultados fueron los siguientes

Recurvo U18 Mujer:
 
Lua Teijeiro Aneiros    295+296 = 591,  se situaba provisionalmente en la 1ª posición del round, pasaba el corte y accedía a la tanda de 1/4 de final. Vencía 6-0 a L.Valiente de Vimianzo. Ya en la 1/2 se emparejaba a su compañera Iria, otro 6-0 a su favor la situaba en la gran final, en donde se enfrentó a su también compañera Lorena. Un 7-1 a favor de Lua le daba la 1ª posición final y el título de  CAMPEONA GALEGA.
 
Lia Lage Pernas   260+263 = 523,   2ª del round, pasaba el corte y en 1/4 de final se enfrentó a Lorena.  Fue un encuentro igualado que no se decidió hasta las 3 últimas flechas. Pero un 4-6 en contra la apeaba de competición, situándose en la 5ª posición final.
 
Raquel Lorenzo Otero    274+219 = 493,   4ª del round, consiguió la ansiada ‘mínima’ para acceder al Campeonato de España. Pasa el corte y en 1/4 se enfrentaba a su compañera de club Iria. Un 0-6 en contra la descendía hasta la 7ª plaza final.
 
Iria Zaragoza López   236+206 = 442,    5ª del round. Pasa el corte y en 1/4 se enfrenta a su compañera Raquel. 6-0 a su favor le permitió pasar a semifinales en donde se encontró a su compañera Lua. Un 0-6 en contra la obligaba a luchar por el último puesto del podio contra la coruñesa A.Fraga. Encuentro por el bronce que solo se decidió en las 3 últimas flechas. Un 4-6 en contra la clasificada en la 4ª posición final.
 
Lorena Quintela Anidos    216+190 = 406,   7ª del round, pasó el corte y accedía a la ronda de 1/4, en donde se emparejó con la segunda clasificada Lia. Encuentro emparejado (4-4) se decidió en las 3 últimas flechas por solo 2 puntos de ventaja. Ese 6-4 le permitía acceder a semifinales en donde no dió opciones a la coruñesa A.Fraga. 6-0 a favor de Lorena la situaba en la gran final contra Lua. 1-7 en contra, pero le daba la 2ª posición final y el título de  SUBCAMPEONA GALEGA.

Recurvo Senior Mujer:

M.Cristina Barreiro López   210+200 = 410,   récord personal y 3ª plaza provisional tras el round.  Pasaba el corte y en 1/4 se enfrentó a S.López de Sarria. Un  6-2 a favor la plantaba en semifinales en donde se enfrentó a la redondelana P.Reche (a la postre campeona galega). Aunque lo peleó no pudo ser y un 2-6 le obligaban a ir a la lucha por el bronce. Se jugó el podio contra la coruñesa U.Martínez, que le dió muchas opciones. 0-6 en contra, dejaba a Cristina en la 4ª plaza final.

Recurvo Senior Hombre

Elías Montenegro Dopico   278+281 = 559,   arquero todavía de categoría junior (sub21) compitiendo contra todos los senior, 3ª plaza provisional tras el round, pasó el corte.

En 1/8 de final se enfrentó a  S.Rodríguez de Carral. 6-2 para Elías y pase a 1/4. En esta ronda (1/4) se enfrentó al ferrolano G.Rodríguez, un fácil 6-2 para Elías lo situaba ya en semifinales. En esta ronda de 1/2 se emparejó con el arquero de Carral A da Silva. Otro 6-2 a favor lo aupaba hasta la gran final. En la lucha por el título se enfrentó al arquero M.Rodríguez de Taboadela. 

Aquí lo tuvo más difícil y hubo que llegar a las 3 últimas flechas para dilucidar al vencedor. Un muy ajustado -10- finalmente le dio la victoria por  7-3 en esta gran final al jóven junior naronés,  y que de esta forma ascendía hasta la  1ª plaza final  y  conseguía el título de CAMPEÓN GALEGO  (senior).

Ismael Lage Iglesias   190+205 = 395,   en su segunda competición al aire libre y su primer Cto. Galego, no conseguía pasar el corte y se clasificó en la 22ª posición final.

Bruno Oca Justo   182+174 = 356,   tampoco pasó el corte y quedó en la 25ª posición final.

Recurvo 50+ Hombre:

Luís Gómez Agras   220+209 = 429,  con las mismas circunstancias de estreno que su compañero Ismael, se situaba provisionalmente en la plaza 16ª empatado a puntos con otro arquero.  Como se había establecido el corte en la plaza 16ª, tuvo que jugarse el pasar a la fase de encuentros individuales en un desempate a 1 sola flecha. 5 para el naronés y 9 para el lucense.  De esta forma quedaba apeado de la lucha por las medallas y se clasificaba en la plaza 17ª fin

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