O Concello de Cedeira invita aos colexios da contorna a ir probar de xeito gratuíto o parque multiaventura do Campo da Armada. No Mirador dos Carrís está a ultimarse a adecuación de 60 vías de escalada.
O Concello de Cedeira, que habilitou hai uns cinco anos a primeira vía ferrata de Galicia, a Senda do Santo, fai agora unha nova aposta polo turismo activo coa instalación dunha escola de escalada no Mirador dos Carrís e co equipamento dun parque de aventura no Campo da Armada. As tres instalacións van configurar unha oferta singular e única para o ocio no corazón da Capelada, dentro do Xeoparque Cabo Ortegal.
O parque de aventura do Campo da Armada, bautizado agora como “Senda Park”, puxérase en marcha hai algúns anos, porén agora o Concello fixo un novo investimento de 14.000€ que permitirá impulsar este destino, pensado para que nenos a partir de oito anos -sempre con máis de 1,30m de estatura- camiñen entre grandes árbores servíndose das pontes colgantes, cordas, poleas e tirolesas que configuran o itinerario.
Coa colaboración da empresa de ocio activo local Orixen Action, instaláronse entre os eucaliptos un total de 12 xogos e unha liña de vida que percorre todo o circuíto.
Para a posta en marcha, as árbores nas que se apoian os elementos pasaron unha inspección fitosanitaria, mentres que a liña de vida e todas as instalacións superaron tamén a preceptiva revisión.
Coa finalidade de dar a coñecer o parque de aventura do Campo da Armada, o Concello de Cedeira invita a acudir, de xeito gratuíto, aos colexios da contorna. Os grupos escolares interesados poden poñerse en contacto con Daniel Pérez, de Orixen Action, no número 658 94 07 13.
Tamén está a piques de rematar a instalación dunha escola de escalada no Mirador dos Carrís. Alí, un técnico da Federación Galega de Montaña está a supervisar a instalación de 60 vías, é dicir, 60 itinerarios polos que ascender pola parede de roca, con maior ou menor nivel de dificultade.
A día de hoxe en Galicia hai poucos lugares nos que estean habilitadas tantas vías, polo que desde o Concello de Cedeira agardan que este lugar se convirta nun polo de atracción para persoas de toda a comunidade que sexan afeccionadas a este deporte ou que queiran iniciarse nel.
Neste caso, o Concello de Cedeira investiu máis de 11.000€ na compra do material para o Mirador dos Carrís. Actualmente se está a completar a instalación e a verificarse o cumprimento de todas as condicións de seguridade.
Para o uso de todos estes elementos, o Concello de Cedeira vai proceder como no caso da vía ferrata Senda do Santo. A administración local publicará un reglamento de uso, no que se determinará quen pode empregalas pola súa conta -deportistas con licencia federativa en vigor- e as condicións que terán que cumprir as empresas para utilizalas na organización de actividades.
Cómpre apuntar que recentemente o Concello repuxo algunhas indicacións da vía ferrata Senda do Santo. Arredor de 3.000 persoas están a percorrer este itinerario pola serra da Capelada cada ano, o que confirma o éxito da aposta de Cedeira polo turismo activo.