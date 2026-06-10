El BNG reclama la modernización «urgente» de la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo y su transferencia a Galicia

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al Gobierno que actúe «inmediatemente» en la línea de ferrocarril de ancho métrico que une todo el norte de la Galicia, especialmente entre Ferrol y Ortigueira, «ante la reiteración de incidencias graves, el deterioro del servicio y la falta de inversiones estructurales por parte del Ejecutivo». A esto suma la posterior transferencia a la Galicia.

Según subraya el BNG, la situación de la línea resulta «insostenible» después de nuevos episodios como el incendio reciente en una unidad ferroviaria y la acumulación de más de 100 supresiones de servicio en apenas unos meses, «provocadas mayoritariamente por el mal estado del material rodante y por la falta de unidades de sustitución».

La formación nacionalista advierte de que la inseguridad del servicio es ya «estructural«, con averías frecuentes, cancelaciones casi diarias y falta de información y alternativas para las personas usuarias. Denuncian que esta situación afecta de manera directa a la conectividad de las comarcas de Ferrol y Ortegal, «agravando el aislamiento territorial y las dificultades de movilidad».

Para el diputado del BNG, esta realidad contrasta con el incremento de las necesidades de transporte público en un territorio que necesita servicios ferroviarios «fiables, frecuentes y adaptados a la realidad social y económica».

Ante esta situación, el diputado nacionalista reclama al Gobierno ejecutar inversiones urgentes de modernización, renovar el material rodante y reforzar el personal de atención al público tanto a bordo como en las estaciones.

CAMBIO DE MODELO: TRANSFERENCIA DE LA LÍNEA

Por otra parte, Rego insiste en que la solución pasa por un cambio de modelo: la transferencia de la línea entre Ferrol y Ribadeo a la Xunta, de manera que la infraestructura y los servicios puedan ser gestionados «con criterios de cercanías y eficacia».

En este sentido, Rego recuerda que otros territorios ya completaron procesos semejantes con la antigua red FEVE, como Euskadi, Cataluña y Andalucía, a través de operadores públicos propios, con resultados positivos en el incremento de usuarios y en la mejora del servicio.