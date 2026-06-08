Carol Senra regresa al Valdetires Ferrol tras su paréntesis laboral

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El Valdetires Ferrol recupera una pieza importante de cara a la temporada 2026-2027. El club anunció este lunes el regreso de Carol Senra, que volverá a vestir la camiseta verde después de haber permanecido alejada del equipo durante buena parte de la pasada campaña por motivos laborales.

La jugadora retorna a la disciplina ferrolana tras una etapa fuera de Galicia, una noticia que ha sido recibida con satisfacción tanto por la entidad como por la afición, al tratarse de una futbolista muy vinculada al proyecto del Valdetires y conocedora de la filosofía del club.

A través de sus redes sociales, la entidad destacó el carácter especial de esta vuelta, señalando que se trata de una jugadora que conoce perfectamente “el club, sus valores y lo que significa defender estos colores”. Asimismo, el Valdetires mostró su alegría por volver a contar con ella en esta nueva etapa deportiva.

El regreso de Carol Senra supone un importante refuerzo para el conjunto ferrolano, que continúa trabajando en la configuración de su plantilla para afrontar con garantías el próximo curso. Además de su aportación sobre la pista, la jugadora aporta experiencia, compromiso y un profundo conocimiento de la identidad del club.

Con este retorno, el Valdetires recupera a una de las integrantes de su familia deportiva, reforzando el sentimiento de pertenencia que caracteriza a la entidad ferrolana y que quedó reflejado en el mensaje de bienvenida publicado por el club: “Siempre verdes. Siempre en casa”.