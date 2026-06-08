«Basta ya»–(José M. Otero Lastres)

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José M. Otero Lastres

La corrupción que recae sobre los bienes públicos por parte miembros relacionados con el partido en el poder ha llegado a unos extremos que solo puede decirse: “basta ya”.

En efecto, es tan elevado el numeroso de litigios en los que los implicados gente del PSOE actual que no pueden deberse a “una conspiración ideológica-política de la derecha, en la que intervendrían jueces, periodistas y ciertos medios de comunicación social afines a dicha significación política”.

Adviértase que el jefe del Gobierno tiene tales dotes de previsión que no solo dice de donde proceden los actos de corrupción, sino que los califica de“morralla” política de la derecha. Señala también quienes son los que la apoyan: jueces, políticos, periodistas y medios de comunicación contrarios a su mandato.

Es decir, el presidente del Gobierno se exime de cualquier responsabilidad, por dos razones. La primera no es porque haya habido más de 40 implicados con cargos importantes en el PSOE acaparando para si parte de los bienes de la generalidad. Lo importante es que hay gente en la derecha que ante esa actitud que “basta ya”. Y la segunda es que la actitud de esa derecha no es para aplaudirla por decir que “deben dejar de robar”. La llama “morralla”; es decir “conjunto o mezcla de cosas inútiles y despreciables”.

En el siglo XIX, el escritor anglo irlandés Jonathan Swift escribió que «La verdad vuela y la mentira llega cojeando tras ella… pero una vez que la gente ha sido convencida de una mentira, es muy difícil que la verdad los convenza de lo contrario”.

Eso es lo que hace Sánchez. No agradece a todos los que han contribuido a que la gente no robe los bienes públicos. No le agradece a la UCO lo que defiende, los bienes de la generalidad. No solo no hace eso sino que ordena a dos grandes “cerebros”: Santos Cerdán y Leire Díaz que busquen datos contra la gente la UCO para desprestigiarlos. Es tan elevado el numeroso de litigios que tienen nuestros Tribunales en los que los implicados son gente del PSOE debidos la corrupción que no pueden deberse a “una conspiración ideológica-política de la derecha, en la que intervendrían jueces, periodistas y ciertos medios de comunicación social afines a dicha significación política”.

Si hay muchos asuntos judiciales y los actuales pertenecen al PSOE, es porque ese partido no pudo o no quiso controlar el poder y evitar que se machaque a la ciudadanía.

Cuando la casi generalidad de los asuntos recaen en jueces de diferentes lugares y todos tienen tras de sí los Informes de la UCO, es difícil no atribuir su carácter delictivo a la existencia de una “trama” criminal del PSOE que llegó hasta donde pudo y obtuvo comisiones derivadas de nuestros bienes uno va viendo a lo largo de su vida, hay ciudadanos que tienen una ideología radical que no le elogia, es una parte de la forma de ser de cada uno. Pero es individual, son el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, de un movimiento cultural, religioso o político.

Cuando hay una trama organizada que ataca a las instituciones del Estado para quedarse con los bienes públicos no hay disculpa alguna. Lo de todos es “de todos” y no para que se los queden los que están cerca del poder y sus allegados