La Xunta autoriza 4 nuevos convenios con cofradías para regenerar bancos marisqueros. La mayor cuantía para la de Barallobre

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El Consello de la Xunta ha autorizado cuatro nuevos convenios con cofradías, con las de Barallobre, Moaña, Carril y la Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns, para regenerar y recuperar los bancos marisqueros gallegos tras las fuertes lluvias del pasado invierno.

Los nuevos acuerdos movilizan un presupuesto global de más de 1,6 millones de euros, confinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa).

En el marco de este convenio, que fue anunciado en marzo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, los profesionales del sector podrán recibir una remuneración de hasta 700 euros –de los que deben descontar la cuota a la Seguridad Social– por entre 10 y 12 días al mes de participación en diferentes trabajos mientras los bancos estén cerrados.

La mayor cuantía para la Cofradía de Barallobre

De estos convenios, el de mayor cuantía económica es el de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, con un presupuesto de 1.330.185,76 euros.

El documento técnico prevé actuar sobre una franja de 468.000 metros cuadrados, desde Punta do Seixo a Punta Pena do Ramo y del intermareal de San Valentín a la Ribeira do Coto, con la implicación de 22 mariscadoras a pie durante 144 jornadas.

Entre las acciones programadas se encuentra la descompactación mecánica del sustrato, el mantenimiento manual y la aportación controlada de áridos en Neda y San Valentín. En el plano productivo, buscan la captación natural con la siembra estratégica de almeja fina en áreas protegidas con piedras graníticas, la siembra de siete millones de unidades de almeja babosa y refuerzos con ostra plana y zamburiña.