La Xunta licita por más de 10 millones las obras de 58 nuevas viviendas de promoción pública en Ferrol

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El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la licitación, por un importe de 10,1 millones de euros, de la construcción de 58 viviendas de promoción pública en la parcela 14 de O Bertón, en Ferrol.

El proyecto tiene por objeto la construcción de un edificio de 58 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales comerciales en la parcela 14 del sector PP-1-R de O Bertón.

En concreto, tal y como ha detallado el Gobierno gallego, la parcela donde se situarán estas viviendas tiene una superficie aproximada de 1.935,00 metros cuadrados.

El edificio proyectado ocupará toda la superficie de la parcela y consta de una planta de sótano destinada a garajes, trasteros y locales de instalaciones; planta baja dedicada a soportales de uso público; seis portales de acceso y locales de instalaciones; reserva para el almacén de contenedores de la basura, cuartos de limpieza, trasteros y cuatro locales comerciales, y plantas altas para uso vivienda