El vendedor de la ONCE en Ferrol, Manuel Horjales, elegido como el mejor de Galicia en 2025

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Manuel Horjales ha sido seleccionado como Vendedor del Año de la ONCE de 2025 en el ámbito de la Delegación de Galicia.

De 47 años y vendedor en Ferrol, Manuel está afiliado a la ONCE, junto a los otros 21 vendedores seleccionados de todos los puntos de España que recibieron su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el pasado viernes en un hotel de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

Manuel Horjales, reside en Meirás, Valdoviño, y dia a dia acude a su puesto de venta en Ferrol, en el kiosco de la Plaza Camilo José Cela, frente al edificio de la Xunta. Lleva 20 años dedicado a la venta del cupón de la ONCE y 13 en el kiosco de la Plaza de España.

Conversando con Galicia Ártabra recuerda que el premio «más gordo» lo dio con la venta de un «cuponazo» y que el ganador se llevó nada menos que 100 mil euros. Otros premios ….dos de 35.000 euros, un rasca de 10.000, un super once de 10.000…en fin un vendedor que trae suerte, y que por su labor ha sido destacado por la ONCE

Este galardón reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería, «así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE».