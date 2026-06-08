Alumnos del CPR Discípulas participan en una actividad medioambiental en el parque Raíña Sofía por el Día Mundial del Medio Ambiente

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El alumnado de sexto de Primaria del CPR Plurilingüe Discípulas ha participado este lunes en una actividad educativa con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, organizada en colaboración con el Concello de Ferrol.

La concejala de Medio Ambiente, Blanca García, acompañó a los escolares durante la jornada, en la que realizaron la plantación de diferentes especies ornamentales en el Parque Raíña Sofía.

La actividad estuvo guiada por técnicos municipales y personal de la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Desde el Concello se destaca que esta iniciativa tiene como objetivo fomentar entre los más jóvenes el respeto por el entorno natural y concienciar sobre la importancia del cuidado y conservación de los espacios públicos.