Ferrol refuerza su apoyo al tejido asociativo con 145.000 euros en ayudas a entidades sociales y culturales

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en junta de goberno local un paquete de 11 subvenciones nominativas dirigidas a entidades sociales y culturales del municipio, por un importe total cercano a los 145.000 euros. Estas ayudas buscan consolidar el trabajo de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos clave como la atención social, la inclusión y la cultura, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el área de Política Social se concentran 89.900 euros destinados a programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad, iniciativas de inclusión, promoción de la autonomía personal y acciones orientadas al bienestar y la salud.

Entre las entidades beneficiarias destaca la Cocina Económica, que recibirá 40.000 euros para garantizar el funcionamiento de su comedor social, un recurso esencial para la atención de personas en riesgo de exclusión.

El apoyo municipal también alcanza a proyectos que utilizan el deporte como herramienta de integración. O Parrulo FS contará con 10.000 euros para desarrollar un programa de fútbol sala inclusivo dirigido a personas con discapacidad vinculadas a la salud mental. En la misma línea, la Fundación Universitario Ferrol recibirá otros 10.000 euros para un proyecto de baloncesto inclusivo orientado a la integración de menores y personas con discapacidad.

La Asociación Nuestra Señora de Chamorro dispondrá de 10.000 euros para el programa ‘Eu decido: autonomía, conciencia e benestar’, centrado en fortalecer la capacidad de decisión y la autonomía personal de las personas participantes.

También se apoyará a la Asociación Saúde Mental con 8.000 euros para el desarrollo de programas de acompañamiento y atención a personas con trastornos de salud mental. A ello se suman 3.500 euros para la entidad Adra, destinados a labores de asistencia a personas en riesgo de exclusión social, incluidos programas de reparto de alimentos.

La colaboración municipal se mantiene igualmente con Affinor, que recibirá 3.000 euros para acciones dirigidas a personas con síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y con la Fundación Ingada, que contará con otros 3.000 euros para la atención especializada a menores con TDAH.

En el ámbito sanitario, la Asociación Galega de Hemofilia recibirá 1.200 euros para la organización de la Escuela de Hemofilia, mientras que la Asociación de Enfermos de Crohn contará con la misma cuantía para iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

En conjunto, estas 11 subvenciones se suman a los 420.000 euros ya concedidos previamente por el Concello a otras entidades sociales, consolidando una línea estable de colaboración con el tejido asociativo de la ciudad.

En el ámbito cultural, la junta de gobierno local aprobó además una ayuda nominativa de 55.000 euros para Exponav, destinada a apoyar el mantenimiento del museo, la organización de exposiciones temporales y jornadas técnicas, así como los trabajos de catalogación y digitalización de sus fondos.