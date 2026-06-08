Ferrol destina más de 117.000 euros a la mejora de caminos en Covas y San Xurxo

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes la licitación de dos nuevas actuaciones de mejora de la red viaria en el rural, con una inversión conjunta de 117.345 euros destinada a la rehabilitación y asfaltado de varios caminos en las parroquias de Covas y San Xurxo.

La junta de gobierno local dio luz verde al inicio de los expedientes de contratación correspondientes al “Aglomerado do Camiño C-32 nas Cabazas”, incluido en el POS+2025 (Aportación Provincial 2024), cofinanciado por la Deputación de A Coruña, y al proyecto de mejora de varios tramos de los caminos de Carregal, Pragaiño y Pardiñas, en San Xurxo.

La actuación de mayor cuantía se desarrollará en el camino C-32 de As Cabazas, en la parroquia de Covas, con una inversión de 67.922 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos incluirán la regularización del firme existente, la limpieza de márgenes y cunetas, la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

La intervención afectará a una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y a una longitud de 606 metros. Desde el Concello destacan que se trata de una vía utilizada principalmente por vehículos ligeros para acceder a la zona, por lo que su mejora resulta prioritaria debido a la importancia social y económica que tiene para los vecinos. Actualmente, el camino presenta un notable deterioro que genera molestias y dificultades para la circulación.

Por otra parte, el proyecto de rehabilitación de los caminos de Carregal, Pragaiño y Pardiñas, en San Xurxo, contará con una inversión de 49.422 euros. La actuación se desarrollará en el núcleo de Vila da Area y tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y la seguridad de unos accesos que presentan un estado de conservación deficiente.

Según el Concello, estos viales muestran importantes deterioros del firme, con pérdidas de pavimento y tramos dañados que dificultan la circulación. Además, la presencia de vegetación en cunetas y márgenes agrava los problemas de drenaje y contribuye al deterioro de la infraestructura.

Para solucionar estas deficiencias, se llevará a cabo una intervención integral que permita recuperar la funcionalidad de los caminos y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.