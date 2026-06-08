Ferrol destina más de 117.000 euros a la mejora de caminos en Covas y San Xurxo

El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes la licitación de dos nuevas actuaciones de mejora de la red viaria en el rural, con una inversión conjunta de 117.345 euros destinada a la rehabilitación y asfaltado de varios caminos en las parroquias de Covas y San Xurxo.
La junta de gobierno local dio luz verde al inicio de los expedientes de contratación correspondientes al “Aglomerado do Camiño C-32 nas Cabazas”, incluido en el POS+2025 (Aportación Provincial 2024), cofinanciado por la Deputación de A Coruña, y al proyecto de mejora de varios tramos de los caminos de Carregal, Pragaiño y Pardiñas, en San Xurxo.
La actuación de mayor cuantía se desarrollará en el camino C-32 de As Cabazas, en la parroquia de Covas, con una inversión de 67.922 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos incluirán la regularización del firme existente, la limpieza de márgenes y cunetas, la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico y la renovación de la señalización horizontal y vertical.
La intervención afectará a una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y a una longitud de 606 metros. Desde el Concello destacan que se trata de una vía utilizada principalmente por vehículos ligeros para acceder a la zona, por lo que su mejora resulta prioritaria debido a la importancia social y económica que tiene para los vecinos. Actualmente, el camino presenta un notable deterioro que genera molestias y dificultades para la circulación.
Por otra parte, el proyecto de rehabilitación de los caminos de Carregal, Pragaiño y Pardiñas, en San Xurxo, contará con una inversión de 49.422 euros. La actuación se desarrollará en el núcleo de Vila da Area y tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y la seguridad de unos accesos que presentan un estado de conservación deficiente.
Según el Concello, estos viales muestran importantes deterioros del firme, con pérdidas de pavimento y tramos dañados que dificultan la circulación. Además, la presencia de vegetación en cunetas y márgenes agrava los problemas de drenaje y contribuye al deterioro de la infraestructura.
Para solucionar estas deficiencias, se llevará a cabo una intervención integral que permita recuperar la funcionalidad de los caminos y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.