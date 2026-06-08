Ferrol invertirá más de 320.000 euros para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de la rúa Lousas

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes la licitación de las obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la rúa Lousas, en Serantes, una actuación que permitirá atender una histórica demanda vecinal y modernizar unas infraestructuras básicas para los residentes de la zona.

La junta de gobierno local dio luz verde al expediente de contratación del proyecto, incluido en el Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+ Adicional 2/2025, 1ª fase), cofinanciado por la Deputación de A Coruña, que contará con una inversión de 323.626,73 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre el cruce con la carretera provincial DP-3603 y el enlace con la rúa Botana. El objetivo es renovar completamente las actuales redes de abastecimiento y saneamiento para adaptarlas a las necesidades actuales del entorno y mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Entre las principales actuaciones previstas figura la creación de una red de drenaje de la plataforma independiente de la red de saneamiento, así como la sustitución integral de la actual red unitaria de saneamiento de hormigón. El nuevo sistema será separativo y estará construido en PVC, lo que permitirá una gestión más eficiente de las aguas residuales y pluviales.

Asimismo, se reemplazará la red de abastecimiento de agua, actualmente realizada en fibrocemento, por nuevas conducciones de polietileno instaladas en ambos márgenes de la calle. El proyecto incluye además la colocación de hidrantes para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

La actuación contempla también la retirada de las antiguas infraestructuras y la reposición completa del firme de la calzada una vez finalizados los trabajos subterráneos.

Las obras se completarán con la construcción de arquetas de acometida diferenciadas para cada parcela y la instalación de nuevos sumideros con una frecuencia superior a la actual, con el fin de optimizar la recogida de aguas pluviales y mejorar el drenaje de la vía.

Con esta intervención, el Concello busca modernizar unos servicios esenciales y dar respuesta a una reivindicación vecinal destinada a mejorar las condiciones de una de las zonas residenciales de la ciudad.