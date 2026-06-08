Ferrol declara de emergencia la reparación del talud del paseo marítimo de Caranza tras los desprendimientos

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El Concello de Ferrol ha declarado de emergencia las obras de reparación del talud situado en el paseo marítimo de Caranza, así como de la conducción de saneamiento de hormigón afectada por los desprendimientos registrados en la zona. La actuación, cuyo coste estimado ronda los 250.000 euros, se ejecutará de forma inmediata para garantizar la seguridad de las personas y proteger las infraestructuras afectadas.

La junta de gobierno local aprobó este lunes la tramitación de emergencia de las obras al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, una medida que permitirá agilizar la ejecución de los trabajos necesarios.

Según explica el Concello, los diversos temporales registrados en los últimos meses en el litoral ferrolano, caracterizados por lluvias persistentes, escorrentías superficiales y episodios de fuerte oleaje, han acelerado los procesos erosivos en el frente litoral de la playa de Caranza, produciéndose un desprendimiento de tierra en el pasado mes de enero hacia el arenal. Esta situación ha afectado directamente al talud sobre el que se asientan el paseo marítimo y otras infraestructuras existentes.

Tras las inspecciones realizadas por los técnicos municipales de Urbanismo, se constató que el talud presenta una situación de inestabilidad activa provocada por la erosión y la pérdida de cohesión del terreno, lo que hace necesaria una intervención urgente para evitar nuevos desprendimientos.

Entre las primeras actuaciones previstas se encuentran el balizamiento y cierre perimetral de la zona afectada, la señalización del riesgo y la restricción del tránsito peatonal, así como la retirada de los materiales desprendidos y el saneamiento y reperfilado provisional del talud.

Posteriormente se ejecutarán obras de contención de emergencia para estabilizar la ladera, se protegerá la base del talud frente a nuevos procesos erosivos y se instalarán nuevos sistemas de drenaje y evacuación controlada de aguas.

El proyecto también contempla la reparación del borde y de la barandilla del paseo marítimo, la reposición del firme y de los remates laterales dañados, así como la sustitución de los elementos deteriorados de la barandilla de madera.

De acuerdo con la primera valoración realizada por los servicios técnicos municipales, la inversión necesaria para llevar a cabo el conjunto de las actuaciones asciende a unos 250.000 euros.