Ferrol ampliará el carril bici entre Doniños y San Xurxo con una inversión cercana a los 80.000 euros

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso en su apuesta por la movilidad sostenible con la aprobación de la licitación de las obras de prolongación de un tramo del carril bici de la carretera Ferrol-Doniños-San Xurxo. La actuación, incluida en el POS+ Adicional 2/2025, contará con una inversión de 79.816 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

La decisión fue adoptada en la junta de gobierno local celebrada este lunes y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y favorecer los desplazamientos en bicicleta en uno de los entornos más frecuentados de la costa ferrolana.

Actualmente existe un carril bici en las inmediaciones de la playa de Doniños que finaliza junto a la carretera de acceso a San Xurxo. A partir de ese punto, los ciclistas deben compartir la calzada con el tráfico rodado debido a la ausencia de una infraestructura específica para bicicletas, una situación que limita la continuidad del recorrido y aumenta los riesgos para los usuarios, especialmente durante la temporada estival, cuando se incrementa notablemente el tráfico en la zona.

Para dar respuesta a esta problemática, el proyecto contempla la prolongación del carril bici desde Doniños hasta San Xurxo. La nueva infraestructura dispondrá de una anchura útil de 2,5 metros y contará con una pendiente transversal del 1,5 % para facilitar la evacuación de aguas superficiales. Además, se instalarán sumideros conectados a una red de pluviales que garantizarán un correcto drenaje.

La actuación también incluye la adecuación de accesos y la instalación de señalización horizontal y vertical específica para la circulación ciclista.

Desde el gobierno local destacan que esta intervención permitirá avanzar en la consolidación del itinerario litoral, mejorar la seguridad vial en una vía muy utilizada tanto por la vecindad como por los visitantes y fomentar un modelo de movilidad más sostenible y accesible en la costa de Ferrol.