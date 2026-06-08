Ferrol licita la segunda fase de la renovación de la cubierta del estadio de A Malata

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El Concello de Ferrol ha aprobado la licitación de la segunda fase de las obras de renovación integral de la cubierta del estadio de A Malata, una actuación que contará con una inversión de 565.374 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La junta de gobierno local dio luz verde este lunes al expediente de contratación correspondiente al “Proxecto básico e de execución da Cidade do Deporte. Estadio de A Malata. Fase 2”, dando así un nuevo paso administrativo dentro de un proyecto global destinado a modernizar una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

La intervención se divide en dos fases. La primera, que abarca el 85 % de la cubierta del estadio, ya se encuentra en ejecución y dispone de un presupuesto de 3,2 millones de euros. La segunda fase, ahora aprobada, saldrá a licitación en los próximos días.

Según explicó el Concello, los trabajos buscan solucionar las deficiencias detectadas en la infraestructura, mejorar su funcionalidad y mantenimiento, además de renovar la imagen del recinto municipal. Entre las actuaciones previstas figura la reposición de la parte de la cubierta afectada por la línea límite de edificación.

La renovación contempla la construcción de una nueva estructura formada por vigas de celosía de acero apoyadas sobre los pórticos de hormigón existentes y prolongadas sobre las gradas. La nueva cubierta, realizada con chapa plegada de acero, ampliará en 2,5 metros el voladizo actual hacia el interior del campo, permitiendo cubrir la totalidad de las gradas.

Asimismo, la cubierta se elevará respecto a la actual y se modificará el sistema de evacuación de aguas pluviales mediante la instalación de nuevos canalones y bajantes de aluminio en el exterior del edificio, con el objetivo de eliminar los puntos de filtración existentes.

El proyecto incluye además diversas mejoras complementarias. Entre ellas destaca la sustitución de la cubierta translúcida del corredor de acceso situado entre la piscina y el campo de fútbol, que quedará integrada en el mismo plano que el resto de la cubierta. También se instalarán nuevos ventanales en el pasillo del Fondo Sur para evitar la entrada de agua de lluvia y mejorar la estanqueidad del recinto.

Las actuaciones se completarán con la renovación de carpinterías exteriores deterioradas y la instalación de una línea de vida perimetral en la cubierta para reforzar la seguridad durante las futuras labores de mantenimiento.