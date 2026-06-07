Asotrame lanza una campaña de crowdfunding para financiar sus “Hogares para pacientes”

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Asotrame acaba de poner en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar fondos para sostener sus “Hogares para pacientes”, destinados a ayudar a personas enfermas de cáncer hematológico y a sus familias. Este reto solidario se canaliza a través de la plataforma online “Mi grano de arena”.

La asociación busca con esta medida conseguir una ayuda extra para hacer frente a los gastos (alquileres, suministros, mantenimiento) que generan los tres pisos de estancia temporal que pone, de forma totalmente gratuita, a disposición de pacientes con cánceres de la sangre que necesitan recibir tratamientos lejos de su lugar de residencia y de sus familiares. Se trata con ello de reducir el impacto económico derivado de la enfermedad, ofreciendo una solución urgente en sus momentos más difíciles.

La activación de este “reto solidario” busca, en primer lugar, dar a conocer este proyecto, que lleva años funcionando en el entorno de los hospitales públicos de A Coruña y Santiago, y que acaba de extenderse a Vigo. De este modo, se ofrece en los tres hospitales gallegos de referencia en materia de trasplantes de médula ósea y terapias car-t.

Además, la entidad se marca el objetivo conseguir que la ciudadanía ponga, a través de una pequeña aportación, su granito de arena en la financiación de esta iniciativa. El reto, conseguir en 40 días un total de 2.500 euros que permitan, junto con ayudas públicas, sostener este recurso, que incluye además acompañamiento psicológico y social para los huéspedes temporales (tanto las personas enfermas como sus acompañantes).

Asotrame solicita colaboración bien con donaciones bien compartiendo el reto, disponible en el enlace web https: https://www.migranodearena.org/reto/un-hogar-para- pacientes