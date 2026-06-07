Pontedeume aprueba la reparación del camino que comunica Vizús y Castrelo

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La actuación permitirá mejorar con aglomerado en caliente un kilómetro de camino que resultó deteriorado por las lluvias de este año.

El Ayuntamiento de Pontedeume aprueba la reparación del camino que comunica los núcleos de Vizús y Castrelo, en la parroquia de Centroña. Esta actuación contempla la reparación de las zonas más deterioradas del camino. Este deterioro se vino incrementado por las lluvias del pasado invierno.

El alcalde Bernardo Fernández Piñeiro señala que las obras se encuadran «na mellora de numerosos camiños do rural eumés que levamos facendo nos últimos tempos e dende que asumimos o goberno municipal».

El concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, mostró la voluntad del equipo de gobierno de «seguir levando estas melloras por todas as parroquias do municipio». «Con esta actuación damos cumprimento a unha demanda da veciñanza de Centroña», añade.

Se incluirá la reposición en aglomerado en caliente a lo largo de casi un kilómetro del camino y lo fresado en las zonas que peor conservadas se encuentran. El importe de la actuación será de cerca de 30.000 euros.