Arredor de 350 deportistas participan na XI Carreira Popular de San Sadurniño

A zona da Cortiña e varias pistas dos arredores do centro urbano veranse afectadas na mañá deste domingo por restricións ao tráfico e ao estacionamento en distintos puntos por causa da celebración da undécima Carreira popular de San Sadurniño. Iso si, só será entre as 11:15 e as 12:30 horas, aproximadamente, por ser nese intervalo cando vai desenvolverse a proba absoluta de 4,9 quilómetros.
Na clásica organizada polo Concello inscribíronse 346 deportistas, a maioría delas e deles para a carreira de maior distancia, que arrancará e ás 11:30 horas pasando pola Bidueda, Cornide, a estrada de Ortigueira, os xardíns municipais e volta polo paseo fluvial até o arco de meta situado no arboreto da Cortiña.
Estará prohibido aparcar xa desde primeira hora da mañá na marxe dereita da pista que cruza Cornide e tamén na beira dereita da AC-862 en sentido Ortigueira, posto que o paso dos corredores e corredoras se fará polo arcén da estrada xeral desde Cornide até a Casa do Concello.
Ademais tamén se cortará o paso na estrada da Penamoura á altura do desvío para Cornide, no cruzamento da da Bidueda coa DP-7601 á altura das naves de Forestal Cando. Tamén permanecerá restrinxido o paso na pista que vai paralela ao arboreto da Cortiña, lugar de chegada e saída de todas as probas que contará nas inmediacións da área de servizos para autocaravanas con suficiente espazo habilitado para que público e deportistas deixen os seus coches.
Desde o Concello insístese en que non se estacione no eixo que baixa desde a parte alta de Cornide até a estrada de Ortigueira (á altura do cruzamento que vai á depuradora e A Portela), nin tampouco no tramo comprendido entre ese punto e a casa consistorial, de cara a previr que as persoas participantes na carreira se metan na calzada, que non terá o tráfico cortado.
A este respecto prégaselles ás e aos deportistas e espectadoras e espectadores que aparquen no campo situado entre o Centro de Día e a área de Autocaravanas, ou que empreguen o aparcadoiro do Centro Municipal de Empresas e as beiravías do centro urbano.
Segundo o regulamento, os dorsais para a Carreira Absoluta poderán recollerse na Cortiña entre as 9:00 e as 11:15 horas, mentres que para as categorías inferiores deberán retiralos 40 minutos antes de cada carreira. O programa horario é o seguinte:
11:00 horas Sub 14 e Sub 16 masculino e feminino – 900 m de percorrido
11:30 horas Carreira absoluta – 4,9 km – desde Sénior e Máster 1, 2 e 3, tanto masculino como feminino
12:20 horas Sub 12 masculino e feminino – 600 m de percorrido
12:35 horas Sub 10 masculino e feminino – 300 m de percorrido
12:45 horas Peques – 60 m de percorrido (varias saídas para evitar atropelos. Sen cronometraxe)
Ao remate de cada proba haberá avituallamento líquido e sólido na carpa instalada no recinto. Tal e como precisa a Concellaría de Deportes, para o avituallamento prescindirase de plásticos dun só uso e as botellas substituiranse, igual que o ano pasado, por briks de bebida isotónica de cinco litros apta para dietas veganas, keto e sen glute que haberá que beber con vasos biodegradables.
Ademais deste punto para repor forzas trala carreira, a popular tamén contará con servizo de fisioterapia para tonificar a musculatura ofrecido pola clínica local Fisio-Che Ben. Por outra banda, durante a mañá permanecerán abertas as duchas do pavillón polideportivo municipal (aconséllase optimizar o uso da auga). A entrega de trofeos para as persoas ganadoras en cada distancia comezará sobre as 13:30 horas.
Na undécima popular de San Sadurniño inscribíronse un total de 346 corredoras e corredores, 210 para as distintas categorías da proba absoluta e 136 para as escolares. O evento figura como proba oficial con distancia non homologada da Federación Galega de Atletismo, que se encarga das cronometraxes mediante chips (agás en Peques). Na organización tamén colabora o club MTB Biela e Chaveta e a Deputación da Coruña.
Mapa do percorrido e de zonas de acceso e/ou estacionamento prohibido.