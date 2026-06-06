Tayra Eke refuerza el juego interior del Baxi Ferrol con vistas a la próxima temporada

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Baxi Ferrol continúa perfilando su plantilla para la próxima campaña con la incorporación de Tayra Eke, una joven jugadora interior madrileña considerada una de las promesas del baloncesto nacional y que llega procedente del Unicaja Málaga, de Liga Challenge.

El entrenador ferrolano, Lino López, destacó la proyección de la nueva incorporación, señalando que se trata de una jugadora con un gran potencial y un importante margen de crecimiento. Actualmente forma parte de la Selección Española Futuro, una circunstancia que avala su progresión dentro del panorama nacional.

Según explicó el técnico del conjunto departamental, Eke afrontó la pasada temporada su primera experiencia semiprofesional en Liga Challenge, donde firmó una campaña positiva que le permitió seguir evolucionando en su juego.

Entre sus principales virtudes, López destacó su capacidad para generar situaciones ofensivas desde el poste, así como su buena lectura del juego y facilidad para asistir a sus compañeras desde posiciones interiores. Además, subrayó la evolución que ha experimentado en el lanzamiento exterior durante el último año, ampliando progresivamente su rango de tiro.

En el apartado defensivo, el entrenador del Baxi Ferrol resaltó el potencial físico de la nueva jugadora, una cualidad que le permite competir ante rivales de gran tamaño, aportar ayudas defensivas y ofrecer capacidad de intimidación cerca del aro.

Desde el club se confía en que la llegada de Tayra Eke aporte juventud, energía y margen de crecimiento a un proyecto que seguirá apostando por el desarrollo de talento emergente. López definió a la nueva jugadora como una deportista con “muchas ganas de trabajar y crecer con el equipo”, características que encajan plenamente en la filosofía de la entidad ferrolana.