Presentación en Mugardos de la novela ‘La ría de las segundas oportunidades’ de Manel Fernández

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Este mismo sábado tendrá lugar la cuarta novela del escritor ferrolano Manel Fernández Barreiro ‘La ría de las segundas oportunidades’, publicada por la editorial Sar Alejandría.

Se trata de una novela con elementos de romántica, intriga, misterio y tramas familiares. Toda ella está ambientada en Galicia, esencialmente, en diversos lugares de la Península de Bezoucos (Mugardos, Ares…).

L a sinopsis de la misma: « Es verano en la hermosa villa costera de Mugardos, situada en las Rías Altas gallegas.

Cuando Mario Rivas, un joven perdido y marcado por la tragedia, llega al pueblo siguiendo el rastro de una misteriosa carta familiar, no puede imaginar que su búsqueda traerá consigo tantas consecuencias inesperadas en su vida y en la de los demás. Al ser acogido en su hostal por Elsa Santos, una mujer marcada por una pérdida que aún no ha dejado de doler, ambos entrelazan sus caminos y Mario se abre a revelarle el verdadero motivo por el que está allí: la búsqueda de su hermano desaparecido. Entre acantilados, mareas, silencios y segundas oportunidades, las historias de sus protagonistas se entretejen: el peso de la culpa, el duelo, las decisiones que rompen familias y la esperanza de redención. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida ofrece un nuevo comienzo, si uno está dispuesto a aceptarlo. Una novela emotiva sobre el amor, el dolor, la fe, la esperanza y la redención.»