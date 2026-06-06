A Deputación da Coruña recibe en Madrid o Premio Gourmet Turismo Gastronómico

6 junio, 2026 Dejar un comentario 372 Vistas

O vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, recolleu esta semana en Madrid o Premio Gourmet Turismo Gastronómico. O recoñecemento á institución provincial tivo lugar nos II Premios Planes Gourmet, organizados polo programa de televisión especializado en gastronomía, industria alimentaria e turismo producido por Mediaset España.

Fuente Diputación de A Coruña

A entrega do galardón celebrouse no Círculo de Belas Artes de Madrid, no marco dunha gala destinada a distinguir iniciativas e entidades destacadas nestes ámbitos.

Regueira destacou que o premio «é un recoñecemento colectivo a todas as persoas que, desde o sector agroalimentario e gastronómico, contribúen cada día a construír unha provincia máis competitiva, máis atractiva e con maior capacidade para xerar riqueza».

Fuente Diputación de A Coruña
Fuente Diputación de A Coruña

O vicepresidente afirmou que «a gastronomía é moito máis que un produto: é paisaxe, cultura, identidade e tamén unha oportunidade para desenvolver un turismo de calidade que deixa valor no territorio», e considerou que o galardón avala a aposta da Deputación por un modelo baseado «na excelencia, na autenticidade e na sostibilidade, que son os elementos que fan da provincia da Coruña un destino singular e diferenciado».

Fuente Diputación de A Coruña

O premio supón un novo recoñecemento ao traballo desenvolvido pola Deputación da Coruña no ámbito da promoción turística vinculada á gastronomía, unha das liñas estratéxicas da institución provincial para fortalecer o tecido produtivo, impulsar a proxección exterior do territorio e promover un modelo turístico sustentado na calidade e no respecto polos recursos propios.

A organización do premio corresponde a Planes Gourmet, un espazo de televisión centrado no sector gastronómico, na industria alimentaria e no turismo, producido por Mediaset España.

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