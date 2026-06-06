Cortan la AP-9 en Mos tras volcar un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo

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La Xunta activa el Plan de Emergencia al tratarse de «mercancía peligrosa».

La autopista AP-9 permanece cortada al tráfico a la altura del punto kilométrico 164, en sentido Tui, dentro del término municipal de Mos (Pontevedra), tras el vuelco de un camión cisterna que transportaba 32.000 litros de gasóleo.

Ante esta situación, la Xunta ha activado el Plan de Emergencias. Según ha informado el 112 Galicia, el vehículo sufrió diversas fugas a consecuencia del impacto e incluso llegó a registrarse un incendio, aunque las llamas ya han sido sofocadas.

En concreto, se han vertido unos 7.000 litros de gasóleo y el resto ha sido traspasado a otro camión de la empresa, según ha confirmado la Guardia Civil.

En el operativo participan dotaciones de los Bomberos de Vigo, del Baixo Miño, el GES de Mos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Debido a que la circulación se encuentra interrumpida en el punto del siniestro, se recomienda a los conductores evitar aproximarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.