La Armada celebró en Ferrol el Día de las FFAA-2026 con un solemne arriado de la Bandera Nacional

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(Gráficas cedidas)-El Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Vicealmirante Vicente Rubio Bolívar acompañado por el alcalde y presidente de la comisión de Defensa del Senado José Manuel Rey Varela, y una amplia representación civil y militar así como numerosos ciudadanos, presidieron en la tarde de este viernes, día 5 de junio, el acto del solemne arriado de la Bandera Nacional en la plaza de Armas, frente al Palacio Municipal con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y que sirve como broche a la serie de actividades que se están desarrollando durante toda esta semana.

Es el tercer año de un mayor acercamiento en esta festividad al celebrarse en el centro de la ciudad, en la plaza de Armas, ante la casa de todos, el Palacio Municipal.

Entre los asistente se encontraban la senadora popular Verónica Casal Míguez; el subdelegado del gobierno en Coruña, Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Isabel Ares Pernas; el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera; el comisario jefe de la Policia Nacional Galicia, Pedro Pacheco Carrasco; el Jefe Superior de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena llas ediles populares María del Carmen Pieltain, Patricia Cons y Elvira Miramontes; y la socialista Ana Lamas; así como miembros de la Hermandad de Veteranos, directivos de asociaciones sociales, vecinales, culturales y deportivas.

Asimismo se encontraban en la plaza el almirante e hijo adoptivo de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz; el contralmirante Antonio Pintos Pintos; y diversos mandos de la Armada, de buques y dependencias.

Momentos antes de las ocho de la tarde llegó a la plaza de Armas la Compañía de honores desfilando desde la Plaza de la Constitución y por calle de la Tierra, que estaba formada una Escuadra de Gastadores y Sección de Honores de la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación naval de la Graña “ESENGRA”, la Unidad de Música y Sección de Honores del Tercio Norte y una Sección de Honores del Arsenal de Ferrol.

Desde varios altavoces se ofreció una breve historia de la Bandera Nacional.

A las ocho menos cinco hizo acto de presencia el Almirante del Arsenal VA Rubio Bolívar, que fue recibido por el CN, José M. Faraldo Sord, comandante de la ESENGRA, y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la “marcha de Infantes”.

Seguidamente el VA pasó revista a la Fuerza y saludó a las autoridades, invitados y al resto de los asistentes al acto.

A las 20.00 horas, tras un cañonazo desde la batería de “La Cortina”, se procedió al arriado de la Bandera Nacional, que se encontraba en un mástil situado en medio de la plaza de Armas, por parte de personal de la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de la Graña “ESENGRA” mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y las secciones rendían honores.

Al final, un prolongado aplauso de los asistentes.

Una vez arriada la Bandera, se cantó la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad». Estos acordes del toque de la ‘Oración de la Noche’, compuestos en 1907 por Josep Sancho Marraco, son entonados tras los arriados de Bandera en todos los buques y dependencias de la Armada desde principios de siglo XX.

Concluyó la ceremonia con la retirada de la Bandera Nacional al interior del Palacio Municipal y el “Buenas Noches Ferrol” , como es tradición en la Armada al finalizar los arriados.

La Fuerza desfiló ante las autoridades retirándose por la calle de la Tierra hasta la Plaza de la Constitución y la Unidad de Música del Tercio del Norte, bajo la dirección del comandante Luis García Cortizas, interpretó una «retreta floreada», mientras se pudiéndose escuchar prolongados aplausos del público.

OTROS ACTOS ESTE FIN DE SEMANA

días 6 y 7.-

Jornadas de puertas abiertas en el Arsenal (Sala de Armas, batería de “La Cortina” y muelle 5) y buque de la 31ª escuadrilla (Méndez Núñez) 10:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas. Entrada por «La Cortina»

Exposición estática, en el Arsenal, de material con participación de las siguientes unidades: TERNOR, CISI, UBUFER, ESENGRA, OAP FERROL, ARFER. En horario de 1100 a 1300 y de 1600 a 1900. Entrada por «La Cortina»