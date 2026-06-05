La ESENGRA estrecha lazos con Japón en Ferrol mediante una clase magistral de sushi

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Las instalaciones de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA) se han convertido en la mañana de este viernes, día 5 de junio, en el escenario de un exclusivo encuentro cultural y gastronómico. El centro de la Armada ha acogido una clase magistral sobre la preparación de sushi tradicional, impartida directamente por el cocinero oficial de la Embajada de Japón en España.

El evento ha contado con una destacada presencia institucional. Entre los asistentes, además del comandante- director de la ESENGRA, CN José M. Faraldo Sordo y personal de la Escuela de Especialidades, mandos y un grupo de alumnos de la rama de Hostelería, se encontraban el Embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, VA Vicente Rubio Bolívar; y el coronel intendente de la Armada , Javier Naranjo Rodríguez., en una jornada de convivencia que refuerza los vínculos históricos y de cooperación entre ambas naciones.

Durante la sesión formativa, el chef de la legación diplomática nipona ha compartido con los asistentes los secretos técnicos del corte de pescado fresco, la cocción exacta del arroz y la precisión en el montaje de las piezas. Los alumnos y el personal de la escuela militar han podido conocer de primera mano los valores de disciplina, tradición y respeto al producto que caracterizan a la cocina japonesa.

Una jornada en la que no faltó la entrega de recuerdos de esta visita.

Esta iniciativa no solo enriquece la formación culinaria dentro de la institución naval, sino que consolida la excelente relación diplomática y el entendimiento mutuo a través del intercambio cultural.