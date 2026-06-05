Se celebró en la Escuela»Antonio de Escaño», en Ferrol la jura de marineros voluntarios

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Cinco aspirantes a marinero reservista (2 mujeres y 3 hombres) que están realizando la fase de Formación General Básica en la Escuela de Especialidades de la Armada “Antonio de Escaño” han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este viernes, día 5 de junio, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la explanada de instrucción de la «Escaño», presidida por el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Pablo Fernández Borra.

El recinto de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» se encontraba engalanado en una jornada festiva en la que estuvieron presentes algunos familiares de los nuevos marineros reservistas.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos, escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la banda de cornetas y tambores de la «Escaño». La Fuerza estaba al mando del Jefe de Instrucción de la Escuela TN Rubén Milla Abelleira.

Entre los asistentes se encontraban el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el comandantes de la fragata «Méndez Núñez»CF Jaime Muñoz-Delgado Pérez; comandante del BAC «Cantabria», CF Manuel Romero Nieto; el comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer), CF José M. de Mata Hervás; el comandante del patrullero «Centinela», CC Jesús Ferrero Peiró; el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO),teniente coronel de Infantería de Marina Pablo Urreta Ramos; y el director-gerente de las Residencias de la Armada en Ferrol teniente coronel de Infantería de Marina Daniel López Cabanas; así como otros mandos de dependencias de la Armada y profesorado de la Escuela.

A las doce menos cuarto de la mañana se incorporó al Batallón y se rindieron honores a la Bandera Nacional de la Escuela.

A las 12.00 horas, con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante director de Enseñanza Naval, Ramón Fernández Borra,que fue recibido por el comandante-director de la «Escaño», CN Jaime Boloix Tortosa y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música y la Banda de cornetas y tambores la «marcha de Infantes” y pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Seguidamente se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el capellán castrense, Jorge Amado, rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 5 marinos (Noelia García Virtus, Sandra Martínez Saez, Rafael Fosela Bouzón, Edgar Blanco Amorós y Vladimir Kuzmichev Kyzmicheva, desfilaron, uno por uno, ante la Bandera de España, bajando la cabeza ante ella y besándolas, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte y la Banda de cornetas y tambores de la «Escaño».

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la bandera, de tres en tres en señal de que España acepta su juramento o promesa, mientras la Unidad de Música interpretaba la tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma).

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA «ESCAÑO»

Seguidamente tomó la palabra el comandante director de la «»Escaño», Jaime Boloix Tortosa, quien agradeció la presencia del contralmirante Fernández Borra ,» darte de nuevo la bienvenida y agradecerte tu predisposición para presidir este acto que, como sabes, es de gran significancia para esta Escuela. Has querido hoy estar con estos marineros y alentarlos en este día tan señalado en que comienzan su vida militar».

«Estamos celebrando, porque todavía no ha concluido, un acto de gran relevancia para la Armada, como es la Jura de Bandera de los nuevos Marineros reservistas, Noelia, Sandra, Rafael, Edgar y Vladimir en nombre de toda la Armada, y en el mío propio, mi más sincera enhorabuena por este acto que acabáis de sellar y, como no puede ser de otra manera, sed más que bienvenidos a esta gran familia que constituye la Armada.

Las familias

Permitidme que mis primeras palabras vayan dirigidas a vuestras familias que, estoy seguro, han presenciado este acto con orgullo, entusiasmo y, por qué no decirlo, cierto nerviosismo compartido con nosotros. Habéis visto a vuestros seres queridos comprometerse con España, como Reservistas Voluntarios, en un acto solemne que

representa el mayor orgullo que puede tener un ciudadano con su nación. Estad orgullosos de ellos. Su espíritu de generosidad y de servicio a España, virtudes poco frecuentes hoy en día, son dignos de reconocimiento y, al igual que ellos, con este acto podéis sentiros también, desde hoy, parte de la familia de la Armada. Tened en cuenta que sois parte, junto a la Armada, de su soporte y apoyo fundamental en esta etapa que ahora comienzan.

Amor a España y a su Armada

A vosotros, jurandos, este acto es el más importante acontecimiento en la vida de un militar: el juramento ante la Bandera de España, que ella vuestro compromiso con la defensa de la nación, su soberanía e integridad, y que representa los valores superiores expresados en a Constitución. Habéis decidido ejercer voluntariamente vuestro

derecho a defender España, tal y como se recoge en el artículo 30 de la Constitución, y lo habéis hecho, eligiendo vestir nuestro uniforme. Decisión que refleja vuestro amor a España y a su Armada.

A partir de ahora es el momento de iniciar con ilusión vuestra derrota en la Armada. Estoy seguro que, con vuestro trabajo, espíritu de sacrificio y superación diaria, apoyado en vuestras familias y compañeros, alcanzaréis todos los retos y objetivos que la Armada os demande y que, así mismo, os sintáis orgullosos de ello. Ruego a la Virgen del Carmen, nuestra Patrona, que os ayude en todo momento para que, así sea.

Honor, valor, lealtad y disciplina

Para ello, recordad que este juramento que habéis realizado hoy,significa aceptar y hacer vuestro los valores intrínsecos de la Armada: honor, valor, lealtad y disciplina. Valores que deben marcar vuestro trabajo, comportamiento y aptitud. Si así lo hacéis, os aseguro que lograréis alcanzar las cotas que os marquéis.

HONOR, como cualidad moral y motor que os debe guiar en vuestros actos y que, sin duda, marca el ser mismo de todo Marino. La primera muestra de honor emana de vosotros mismos: el honor comienza por el respeto a uno mismo. Si al final del día, reconocéis y valoráis el esfuerzo que habéis realizado en vuestro trabajo diario, sin duda os veréis recompensados y reconfortados por vuestros compañeros, Mandos y subordinados.

VALOR, como cualidad del ánimo, de fuerza de voluntad y determinación para afrontar situaciones excepcionales, retos y desafíos. Es, con vuestra preparación, formación, adiestramiento, entrenamiento y estudio, la mejor manera de fomentar y enriquecer ese valor.

LEALTAD, como muestra de vuestro compromiso con compañeros, Mandos y subordinados, cumpliendo en todo momento con vuestras responsabilidades, actuando con firmeza, justicia y equidad, siemprebajo la premisa del respeto mutuo, que debe prevalecer en todo momento.

La DISCIPLINA, como norma sobre la que debéis fundamentar vuestra conducta como virtud fundamental del militar, que obliga a todos por igual y que, por tanto, debemos y tenemos la responsabilidad de “practicar, exigir y fortalecer”.

Alimentad estos valores, que jamás pasarán de moda y, os aseguro que, con su práctica diaria, os harán llegar a la excelencia y ser buenos marinos».

Finalizó sus palabras, haciendo mención al magnífico trabajo realizado por los distintos Mandos de brigada de los nuevos reservistas voluntarios, «que a pesar del cortísimo tiempo disponible, han conseguido sintetizar de manera excelente lo que la Armada busca en un Marinero Reservista.¡Enhorabuena!

A partir de hoy comienza una nueva etapa en vuestras vidas, ligada de manera simbiótica a la Armada. Disfrutad de ello y aprended cada día de manera proactiva, positiva y constructiva. Os aseguro que merece la pena. Mis mejores deseos para todos vosotros».

Terminó con un «Viva España», «Viva el Rey» que fue contestado por todos los asistentes.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Se depositó una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades y demás asistentes.