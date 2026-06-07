Una conferencia sobre la ópera de la Ilustración, a cargo de Álvaro Torrente, despide la temporada de la Filarmónica Ferrolana

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Aunque el pasado 4 de junio terminó su temporada de conciertos, la Filarmónica Ferrolana tiene aún reservada una sorpresa para que los amantes de la música de la ciudad naval den la bienvenida al verano con el espíritu afinado y el oído atento, ahora para disfrutar y comprender mejor la expresividad y la belleza de la ópera antigua: una conferencia, “¿Cómo suenan las emociones?” , a cargo del musicólogo Álvaro Torrente Sánchez-Guisande , de la Universidad Complutense, que además es hijo del legendario escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, y que se celebra el próximo 12 de junio a las 19 horas en la capilla del antiguo hospicio que hoy lleva el nombre de su padre, el Centro Cultural Torrente Ballester .

¿Cómo suenan la alegría, la tristeza, la ira? En esta cita excepcional para los amantes de la música y de la historia, nos lo explicará uno de los grandes especialistas que tenemos en España sobre el tema, Álvaro Torrente, que es director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) y catedrático de Musicología en la propia Universidad Complutense de Madrid.

En Ferrol, como sabemos, el apellido Torrente no necesita presentación. El musicólogo Álvaro Torrente regresa a la ciudad de su padre, Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), quien escribió una vez que Ferrol era el lugar donde había aprendido que la realidad y la ficción son, en el fondo, la misma cosa. De hecho, Álvaro Torrente es patrono vitalicio de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, de la que fue su presidente entre 2009 y 2024.

Su conferencia ofrecerá una inmersión en el lenguaje emocional de la ópera del siglo XVIII, la época del Ferrol de la Ilustración , a partir del ambicioso Proyecto Didone , una de las investigaciones musicológicas más relevantes de la última década, respaldada por el Consejo Europeo de Investigación. En ella, durante cinco años, más de 30 investigadores europeos han recuperado, analizado y digitalizado 3.000 arias inéditas, de unas doscientas óperas, rescatadas del polvo del olvido.

El resultado es una plataforma digital pionera, que permite acceder por primera vez a estas partituras que han permanecido casi olvidadas, y sin que nadie las interpretara, durante tres siglos. De hecho, para documentarlas se han empleado técnicas computacionales, de inteligencia artificial y estadística, para clasificar así cada aria según la emoción que expresa: amor, ira, tristeza, deseo, celos… y poder acceder a ellas más fácilmente, lo que facilita su recuperación por parte de intérpretes, estudiosos, programadores y productores discográficos.

La base de datos resultante, además de hacer posible localizar esa música siguiendo criterios musicales como tonalidad, tempo, compás o instrumentación, permite búsquedas por cantante original, teatro de estreno o registro vocal, lo que la convierte en una herramienta de primer orden para intérpretes, investigadores, docentes y programadores culturales.

Una «fábrica de emociones» en clave musical

Según explica Álvaro Torrente, investigador principal del proyecto, “la ópera del siglo XVIII fue una auténtica escuela de emociones. Los compositores codificaban musicalmente los afectos humanos para que el público los experimentara en tiempo real”. La tristeza se expresaba en modo menor, con tempos moderados y compases ternarios; el amor, mediante instrumentación de cuerdas y flautas; la alegría aparecía en Re mayor, con trompetas y texturas brillantes. La emoción más presente en estas obras, sin embargo, es la ira, que se manifiesta en tempos rápidos y dinámicos. En su conferencia, Torrente acercará al público general los descubrimientos del equipo de musicólogos y científicos de datos que trabajaron en el proyecto.

Sobre Álvaro Torrente