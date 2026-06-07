El Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol celebró una nueva edición del Pregón Eucarístico

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La parroquia de Nuestra Señora de las Angustias acogió esta semana una nueva edición del Pregón Eucarístico organizado por el Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol como preparación para la próxima solemnidad del Corpus Christi.

La celebración comenzó con la exposición del Santísimo Sacramento, seguida de la Santa Misa y del pregón pronunciado por el Rvdo. P. Daniel Cuesta Gómez, SJ. En una profunda reflexión centrada en el misterio de la Eucaristía, el pregonero invitó a los presentes a redescubrir la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento del Altar, la importancia de la adoración eucarística y la llamada a vivir la fe desde la comunión y el servicio a los demás. La celebración comenzó con la exposición del Santísimo Sacramento, seguida de la Santa Misa y del pregón pronunciado por el, SJ. En una profunda reflexión centrada en el misterio de la Eucaristía, el pregonero invitó a los presentes a redescubrir la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento del Altar, la importancia de la adoración eucarística y la llamada a vivir la fe desde la comunión y el servicio a los demás.

Durante su intervención recordó cómo la Eucaristía constituye el centro de la vida cristiana y el fundamento de toda acción evangelizadora, animando a los fieles a acercarse con renovado fervor al Sacramento que la Iglesia proclama como «misterio de nuestra fe».

Tras el pregón tuvo lugar la presentación pública del proyecto del Santísimo Cristo del Amor en el Triunfo de la Eucaristía, que se convertirá en el nuevo titular cristífero del Grupo Sacramental, nacido a su vez de la espiritualidad que dimana de su principal Titular, el Santísimo Sacramento del Altar.

La futura imagen pretende convertirse en una expresión artística y catequética del misterio eucarístico, poniendo en el centro a Cristo que se entrega como Pan de Vida e invitando, desde su contemplación, a profundizar en la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Vinculada a la celebración del Corpus Christi, la obra subrayará la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento y su dimensión profundamente adoradora. La futura imagen pretende convertirse en una expresión artística y catequética del misterio eucarístico, poniendo en el centro a Cristo que se entrega como Pan de Vida e invitando, desde su contemplación, a profundizar en la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Vinculada a la celebración del Corpus Christi, la obra subrayará la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento y su dimensión profundamente adoradora.

La imagen, de tamaño natural, articulada y completamente anatomizada, será realizada en madera de ayous y cedro, policromada al óleo. La ejecución del proyecto ha sido confiada al joven imaginero cordobés Francisco Selfa, natural de Palma del Río y formado en la Escuela de Arte de Sevilla, cuya sensibilidad artística y lenguaje plástico han motivado su elección para dar forma a esta iniciativa.

@sacramentaldeferrol) o escribiendo a sacramentaldeferrol@gmail.com. Durante la presentación se dio a conocer igualmente un sistema de colaboración popular mediante casillas, a través del cual cualquier persona podrá contribuir directamente a la ejecución de la obra. Los colaboradores verán unido su nombre para siempre a este proyecto, quedando recogido en un pergamino conmemorativo que, a modo de cápsula del tiempo, será depositado en el interior de la imagen antes de su conclusión. Las personas interesadas en colaborar o recibir más información podrán hacerlo a través de mensaje directo en Facebook e Instagram () o escribiendo a

El Grupo Sacramental expresó su agradecimiento al Rvdo. P. Ángel Elako Maito por su acogida y apoyo constante, al P. Daniel Cuesta, SJ, por la brillante proclamación del pregón, a la Pastoral Juvenil por su implicación en la organización de la jornada, así como a Joyería Jenaro y a la Galería de Arte Enrique Vázquez, cuya colaboración contribuyó al desarrollo del acto.

La corporación manifestó asimismo su deseo de que, una vez concluida, la imagen del Santísimo Cristo del Amor en el Triunfo de la Eucaristía pueda presidir el altar de cultos que el Grupo Sacramental levantará con motivo del Corpus Christi de 2027, convirtiéndose así en un nuevo instrumento de evangelización al servicio de la devoción eucarística.

Finalmente, se invitó a todos los fieles a participar en los cultos del Corpus Christi y se trasladaron los mejores deseos y oraciones a los jóvenes y peregrinos que en los próximos días partirán hacia Madrid para encontrarse con el Santo Padre.